বঙ্গোপসাগরে নৌবাহিনীর বার্ষিক সমুদ্র মহড়া শেষ হচ্ছে আজ

সুপ্রভাত ডেস্ক »
বঙ্গোপসাগরে নৌবাহিনীর পাঁচ দিনব্যাপী বার্ষিক সমুদ্র মহড়া শেষ হচ্ছে আজ রোববার (৩০ নভেম্বর)। এ উপলক্ষ্যে সকালে নৌবাহিনীর যুদ্ধজাহাজ ও বিশেষায়িত ইউনিটের অংশগ্রহণে মহড়া শুরু হয়।
নৌবাহিনী জানায়, রোববার সকাল থেকেই ফ্রিগেট, করভেট, ওপিভি, মাইন সুইপার, পেট্রোল ক্রাফট ও মিসাইল বোটসহ নৌবাহিনীর বিভিন্ন যুদ্ধজাহাজ মহড়ায় অংশ নেয়। এছাড়া নৌ বাহিনীর মেরিটাইম পেট্রোল এয়ারক্রাফ্ট, হেলিকপ্টার এবং বিশেষায়িত ফোর্স সোয়াডস্ এই মহড়ায় অংশ নিয়েছে।
মহড়া পর্যবেক্ষণে সকালে বানৌজা খালিদ বিন ওয়ালিদে যোগ দেন স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী, আইন উপদেষ্টা আসিফ নজরুল, শিল্প উপদেষ্টা আদিলুর রহমান ও পরিবেশ উপদেষ্টা রিজওয়ানা আহসান। নৌবাহিনীর প্রধান অ্যাডমিরাল এম নাজমুল হাসান তাদের সঙ্গে নিয়ে সমুদ্র মহড়ার বিভিন্ন পর্যায় প্রত্যক্ষ করছেন।
নৌবাহিনীর কর্মকর্তারা জানিয়েছেন, সমুদ্র সীমায় দেশের সার্বভৌমত্ব রক্ষা, সমুদ্র নিরাপত্তা জোরদার এবং যুদ্ধক্ষেত্রে সমন্বিত সক্ষমতা বৃদ্ধিই এ মহড়ার মূল লক্ষ্য।