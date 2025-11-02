বইমেলা কবে, যা জানালো বাংলা একাডেমি

সুপ্রভাত ডেস্ক »
আসছে বছরের ফেব্রুয়ারিতে জাতীয় সংসদ নির্বাচন শেষ হওয়ার পর অমর একুশে বইমেলা শুরু হবে বলে সিদ্ধান্ত হয়েছে। তবে কবে শুরু হবে, সেই দিনক্ষণ এখন জানা যায়নি। বাংলা একাডেমি জানিয়েছে, সংসদ নির্বাচনের তারিখ ঘোষণার পর বইমেলারও তারিখ ঘোষণা করা হবে।
রোববার (২ নভেম্বর) বিকেলে বাংলাদেশ পুস্তক প্রকাশক ও বিক্রেতা সমিতির প্রতিনিধিদলের সঙ্গে বাংলা একাডেমির মহাপরিচালকের বৈঠকে এ সিদ্ধান্ত হয়েছে বলে এক বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়।
এতে বলা হয়, ‘বাংলাদেশ পুস্তক প্রকাশক ও বিক্রেতা সমিতি কয়েকটি সম্ভাব্য সময়ের কথা বলে। রাষ্ট্রের নিরাপত্তা বিষয়ক সংস্থার পরামর্শও পর্যালোচনা করা হয়। এর মধ্যে আসন্ন জাতীয় সংসদ নির্বাচনের পরপর ফেব্রুয়ারি মাসেই মেলা আয়োজনের প্রস্তাব সার্বিক পরিস্থিতি বিবেচনায় বাস্তবসম্মত বলে গৃহীত হয়। সভায় সিদ্ধান্ত হয়, নির্বাচনের তারিখ নির্দিষ্ট হওয়ার পরই মেলার তারিখ ঘোষণা করা হবে।’
বিজ্ঞপ্তিতে আরও বলা হয়, ‘অমর একুশে বইমেলা-২০২৬ আয়োজনের ব্যাপারে সরকারের ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ এবং সংশ্লিষ্ট অন্যদের সঙ্গে বাংলা একাডেমি নিয়মিত যোগাযোগ রক্ষা করে চলছে।’