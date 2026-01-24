ফের পরিবর্তন হলো পোস্টাল ব্যালট পাঠানোর সময়

সুপ্রভাত ডেস্ক »
আসন্ন নির্বাচনে প্রবাসী ভোটারদের পোস্টাল ব্যালট পাঠানোর সময়সীমা নিয়ে নতুন নির্দেশনা জারি করেছে নির্বাচন কমিশন (ইসি)। দফায় দফায় সময় পরিবর্তনের পর এবার ইসি জানিয়েছে, ভোটের দিন বিকেল সাড়ে ৪টার মধ্যে ব্যালট পেপার পৌঁছালেই আমলে নেবেন রিটার্নিং কর্মকর্তা। এই নতুন সময়সীমা পার হলে ভোট গণনায় অন্তর্ভুক্ত হওয়ার সুযোগ হারাবেন প্রবাসীরা।
শনিবার (২৪ জানুয়ারি) নির্বাচন কমিশনের জনসংযোগ শাখা থেকে এ তথ্য জানানো হয়।
বিজ্ঞপ্তিতে ইসি জানায়, ‘Postal Vote BD’ মোবাইল অ্যাপের মাধ্যমে নিবন্ধনকারী ভোটারদের ব্যালট পাওয়ার পর দ্রুততম সময়ে ভোট দিয়ে নিকটস্থ পোস্ট অফিস বা ডাক বাক্সে হলুদ খাম জমা দিতে হবে। কমিশন স্পষ্টভাবে জানিয়েছে, সংশ্লিষ্ট রিটার্নিং অফিসারের কাছে ১২ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ বিকেল সাড়ে ৪টার মধ্যে ব্যালট পৌঁছাতে হবে। এর এক মিনিট দেরি হলেও সেই ভোট গণনা করা হবে না।
এর আগে ইসি জানায়, ডাকযোগের সম্ভাব্য বিলম্ব এবং আন্তর্জাতিক যাতায়াত ব্যবস্থার জটিলতা এড়াতে প্রবাসীদের জন্য ২৫ জানুয়ারির মধ্যে ব্যালট পোস্ট করার সময়সীমা বেঁধে দেওয়া হয়েছিল। তবে রাজনৈতিক দলগুলোর আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে এবার ব্যালট পাঠানোর সময় ভোটের দিন পর্যন্ত নির্ধারণ করে দিল ইসি।
প্রবাসী ভোটারদের ব্যালট পাঠাতে, ‘Postal Vote BD’ অ্যাপে যাদের নিবন্ধন হয়েছে তারা ও ব্যালট সংগ্রহ করে ভোট দেওয়ার পর ব্যালটটি অবশ্যই নির্দিষ্ট হলুদ খামে ভরতে হবে। নির্ধারিত সময়ের পর পাঠানো ব্যালট সময়মতো না পৌঁছালে, তা গণনায় অন্তর্ভুক্ত না হওয়ার সব দায়ভার সংশ্লিষ্ট ভোটারের ওপরই বর্তাবে বলে জানিয়েছে ইসি।