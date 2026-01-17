ফটিকছড়িতে জিপের সঙ্গে সংঘর্ষে মোটরসাইকেল আরোহীর মৃত্যু

সুপ্রভাত ডেস্ক »

চট্টগ্রামের ফটিকছড়িতে জিপের সঙ্গে মোটরসাইকেলের সংঘর্ষে মো. শাকিল (৪২) নামে এক আরোহী নিহত হয়েছেন। এ সময় আলাউদ্দিন তালুকদার (৩৯) নামে আরও একজন আহত হয়েছেন।

শনিবার (১৭ জানুয়ারি) সকাল সাড়ে ৭টায় উপজেলার নানুপুর-খিরাম সড়কের লম্বাটিলা এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে।

নিহত শাকিল খিরাম ইউনিয়নের মগকাটা এলাকার আবদুল কাদেরের ছেলে। আহত আলাউদ্দিন তালুকদার আনোয়ারা উপজেলার বাসিন্দা।

শাকিলের চাচা আবদুল আজিজ বলেন, শাকিল ও তার বন্ধু আলাউদ্দিন চট্টগ্রাম শহর থেকে মোটরসাইকেল নিয়ে বাড়ি আসার পথে লম্বাটিলা এলাকায় পৌঁছলে জিপ গাড়ির সঙ্গে বাইকের সংঘর্ষ হয়। এতে তারা আহত হন। পরে প্রত্যক্ষদর্শীরা তাদের উদ্ধার করে ফটিকছড়ি স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে এলে কর্তব্যরত চিকিৎসক শাকিলকে মৃত ঘোষণা করেন এবং আলাউদ্দিনকে চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়।

ফটিকছড়ি থানার উপ-পরিদর্শক সুমন জানান, জিপের সঙ্গে মোটরসাইকেল সংঘর্ষে শাকিল নিহত হয়েছেন। এছাড়া আলাউদ্দিন আহত হয়েছেন। সুরতহাল রিপোর্ট তৈরি ও আইনি প্রক্রিয়া শেষে লাশ পরিবারের কাছে হস্তান্তর করা হবে।

