শুক্রবার, জুলাই ৩১, ২০২৬
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শৈল-সৈকত ও দেশগ্রাম

ফটিকছড়িতে কৃষিকাজ করতে গিয়ে বিদ্যুৎস্পৃষ্টে শ্রমিকের মৃত্যু

নিজস্ব প্রতিনিধি ফটিকছড়িঃ ফটিকছড়ি উপজেলার লেলাং শাহনগর এলাকায় কৃষিকাজ করতে গিয়ে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে এক কৃষিশ্রমিকের মর্মান্তিক মৃত্যু হয়েছে। শুক্রবার (৩১ জুলাই) সকাল ৮ টার দিকে এ দুর্ঘটনা ঘটে।

নিহত শ্রমিকের নাম মো.মুস্তাকিম (৩৫)। তিনি নেত্রকোনা জেলার বারহাট্টা উপজেলার প্রেমনগর ছালিপুরা গ্রামের রিয়াজ উদ্দিনের ছেলে। জীবিকার তাগিদে তিনি ফটিকছড়িতে এসে কৃষিশ্রমিক হিসেবে কাজ করতেন।

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স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, লেলাং শাহনগর এলাকার একটি কৃষিজমিতে কাজ করার সময় জমির ওপর দিয়ে ঝুলে থাকা বা ছিঁড়ে পড়া বিদ্যুতের তারের সংস্পর্শে এলে তিনি গুরুতর আহত হন। এসময় স্থানীয় লোকজন দ্রুত তাকে উদ্ধার করে ফটিকছড়ি উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন।

এবিষয়ে ফটিকছড়ি থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) রবিউল আলম খান বলেন, নিহতের মরদেহ বর্তমানে ফটিকছড়ি উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে রয়েছে। নিহতের বাড়ি নেত্রকোনায় হওয়ায় আলোচনা সাপেক্ষে পরবর্তী আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলে জানান তিনি।

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