পাশাপাশি শায়িত ওমানে নিহত ৪ ভাই

ওমানে মর্মান্তিক দুর্ঘটনায় প্রাণ হারানো চট্টগ্রামের রাঙ্গুনিয়ার একই পরিবারের চার ভাইকে পাশাপাশি কবরে চিরনিদ্রায় শায়িত করা হয়েছে।
স্বজনদের আহাজারি আর এলাকাবাসীর শোকে ভারী পরিবেশে বুধবার (২০ মে) সকাল ১১টায় রাঙ্গুনিয়া লালানগর উচ্চ বিদ্যালয় মাঠে তাদের জানাজা অনুষ্ঠিত হয়। পরে পারিবারিক কবরস্থানে চার ভাইকে পাশাপাশি দাফন করা হয়। জানাজার ইমামতি করেন তাদের একমাত্র জীবিত ভাই।
জানাজা শুরুর আগে পাশাপাশি রাখা চারটি কফিন ঘিরে সৃষ্টি হয় আবেগঘন পরিবেশ। স্বজনদের কান্নায় ভারী হয়ে ওঠে চারপাশ। অনেকেই নীরবে চোখের পানি ফেলতে থাকেন।
সবচেয়ে হৃদয়বিদারক মুহূর্ত ছিল—চার ভাইয়ের কফিন সামনে রেখে একমাত্র জীবিত ভাইয়ের ইমামতি করা। এ দৃশ্য উপস্থিত হাজারো মানুষকে আবেগাপ্লুত করে তোলে।
স্থানীয় বাসিন্দা আবদুস সালাম বলেন, একসঙ্গে চার ভাইয়ের জানাজা আগে কখনও দেখিনি। পুরো এলাকা শোকে ভারী হয়ে গেছে।
আরেক বাসিন্দা হারুনুর রশিদ বলেন, সকাল থেকেই মানুষ আসছে। কেউই চোখের পানি ধরে রাখতে পারছে না। এমন ঘটনা গ্রামের মানুষ সহজে ভুলবে না।
জানাজা শেষে মরদেহগুলো নেওয়া হয় লালানগর গ্রামের বন্দাররাজাপাড়া জামে মসজিদসংলগ্ন কবরস্থানে। সেখানে আগে থেকেই পাশাপাশি খনন করা চারটি কবরে তাদের দাফন সম্পন্ন করা হয়।
এর আগে ভোরে লাশবাহী দুটি ফ্রিজার অ্যাম্বুলেন্সে চার ভাইয়ের মরদেহ গ্রামের বাড়িতে পৌঁছায়। এরপর থেকেই পুরো এলাকায় নেমে আসে শোক ও নীরবতা।