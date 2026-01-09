পাইপলাইন থেকে তেল চুরি, দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি হোক

চট্টগ্রামের মিরসরাই দিয়ে যাওয়া বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশনের (বিপিসি) চট্টগ্রাম-ঢাকা জ্বালানি তেলের পাইপলাইন ছিদ্র করে তেল চুরির ঘটনাটি জননিরাপত্তা ও রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তার প্রশ্নে এক বড় ধরনের হুমকি হিসেবে দেখতে হবে।
মাটির গভীর দিয়ে যাওয়া উচ্চচাপের পাইপলাইনে বিশেষ প্রযুক্তির মাধ্যমে ছিদ্র করে তেল সরিয়ে নেওয়া কেবল সাধারণ অপরাধ নয়, এটি একটি পরিকল্পিত নাশকতা। এই ঘটনা আমাদের চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিচ্ছে যে, রাষ্ট্রীয় সম্পদের সুরক্ষা নিশ্চিত করতে আমরা এখনো কতটা পিছিয়ে।
মিরসরাইয়ের মতো জনবহুল এবং শিল্পসমৃদ্ধ অঞ্চলের বুক চিরে যাওয়া পাইপলাইনে এ ধরনের কারসাজি অত্যন্ত বিপজ্জনক। ডিজেল বা জেট ফুয়েলের মতো দাহ্য পদার্থ যখন উচ্চচাপে প্রবাহিত হয়, তখন সামান্য লিকেজ থেকেও ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ড ঘটতে পারে। একটি ছোট স্ফুলিঙ্গ পুরো এলাকাকে নরককুণ্ডে পরিণত করার জন্য যথেষ্ট। এর আগে দেশের বিভিন্ন স্থানে পাইপলাইন লিকেজ থেকে বিস্ফোরণের নজির রয়েছে। যারা সামান্য তেলের লোভে এই নাশকতায় লিপ্ত হচ্ছে, তারা প্রকৃতপক্ষে হাজার হাজার মানুষের জীবনকে বাজি ধরছে।
পাইপলাইন ছিদ্র হওয়ার ফলে তেল চুইয়ে মাটির নিচে থাকা পানির স্তরে মিশে এবং আশপাশের ফসলি জমি ও জলাশয় দূষিত হওয়ার সম্ভাবনা ছিল। এর ফলে দীর্ঘমেয়াদে কৃষিকাজ ও মৎস্য চাষে বিপর্যয় নেমে আসতে পারতো । অন্যদিকে, বিপিসি যে বিপুল পরিমাণ রাজস্ব হারাতো তার বোঝা পরোক্ষভাবে সাধারণ করদাতাদের ওপরেই বর্তাতো। এটি একটি সংঘবদ্ধ চক্রের কাজ, যারা স্থানীয় প্রভাব এবং কারিগরি জ্ঞান—উভয়কেই অপব্যবহার করছে।
রাষ্ট্রীয় সম্পদ চুরির এই অপরাধে ‘বিশেষ ক্ষমতা আইন, ১৯৭৪’ এবং ‘বিস্ফোরক দ্রব্য আইন’ অনুযায়ী সর্বোচ্চ শাস্তির বিধান রয়েছে। মিরসরাইয়ের ঘটনায় যারা জড়িত, তাদের চিহ্নিত করে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি নিশ্চিত করা সময়ের দাবি। তবে কেবল মামলা বা গ্রেফতারই সমাধান নয়; এই রুটে নজরদারি বাড়ানোর জন্য আধুনিক প্রযুক্তি যেমন স্মার্ট সেন্সর এবং ড্রোন টহল প্রবর্তন করা জরুরি।
মিরসরাইয়ের এই ঘটনা একটি সতর্কবার্তা। বিপিসি এবং আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীকে সমন্বিতভাবে কাজ করতে হবে। পাশাপাশি স্থানীয় পর্যায়ে জনসচেতনতা গড়ে তুলতে হবে যাতে পাইপলাইনের ওপর কোনো সন্দেহজনক খনন বা স্থাপনা দেখলেই প্রশাসনকে জানানো হয়। রাষ্ট্রীয় সম্পদ রক্ষা এবং জননিরাপত্তা নিশ্চিত করতে কোনো ধরনের আপস করার সুযোগ নেই।
পাইপলাইন থেকে তেল চুরি, দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি হোক
চট্টগ্রামের মিরসরাই দিয়ে যাওয়া বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশনের (বিপিসি) চট্টগ্রাম-ঢাকা জ্বালানি তেলের পাইপলাইন ছিদ্র করে তেল চুরির ঘটনাটি জননিরাপত্তা ও রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তার প্রশ্নে এক বড় ধরনের হুমকি হিসেবে দেখতে হবে।