পতেঙ্গায় নির্মাণাধীন ভবনে সাড়ে ৪ কোটি টাকার ইয়াবা

সুপ্রভাত ডেস্ক
চট্টগ্রাম নগরের পতেঙ্গা থানা এলাকায় একটি নির্মাণাধীন ভবনে অভিযান চালিয়ে দেড় লাখ পিস ইয়াবা জব্দ করেছে র্যাব। এ ঘটনায় ভবন মালিক মো. নাছির ওরফে নাছিমকে (৫০) আটক করা হয়েছে। গতকাল পতেঙ্গা থানার কাঠগড় ধুমপাড়া এলাকায় এ অভিযান চালানো হয়।
আটক মো. নাছির ওরফে নাছিম উত্তর পতেঙ্গার পূর্ব কাঠগড় এলাকার বাসিন্দা।
চট্টগ্রাম র্যাবের সহকারী পরিচালক এ আর এম মোজাফফর হোসেন বলেন, নাছিরের বিরুদ্ধে পতেঙ্গা থানায় মাদকসহ দুটি মামলা রয়েছে। তিনি কক্সবাজারের সীমান্তবর্তী এলাকা থেকে কম দামে ইয়াবা সংগ্রহ করে চট্টগ্রামে এনে মাদকসেবী ও খুচরা বিক্রেতাদের কাছে বিক্রি করতেন।
তিনি আরও বলেন, বৃহস্পতিবার সকালে র্যাবের একটি দল প্রথমে নাছিরকে তার বাড়ি থেকে আটক করে। পরে তার দেওয়া তথ্যের ভিত্তিতে একটি নির্মাণাধীন ভবনের দ্বিতীয় তলায় রাখা ১৫টি প্যাকেট থেকে এক লাখ ৫০ হাজার পিস ইয়াবা জব্দ করা হয়। উদ্ধারকৃত এসব মাদক দ্রব্যের বাজারমূল্য প্রায় সাড়ে ৪ কোটি টাকা।
এ ঘটনায় অভিযুক্ত ব্যক্তির বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়ার প্রক্রিয়া চলছে বলে জানিয়েছে র্যাব