‘ধানের শীষ’ বেচতে নারায়ণগঞ্জ থেকে চট্টগ্রামে

রোববার চট্টগ্রামে অনুষ্ঠিত বিএনপি চেয়ারম্যানের তারেক রহমানের নির্বাচনি মহাসমাবেশ ঘিরে দলীয় নেতাকর্মীদের পাশাপাশি হকাররাও এসেছেন ব্যাজ, পতাকা, মাফলার নিয়ে।
প্লাস্টিকের ধানের শীষ নিয়ে নারায়ণগঞ্জ থেকে চট্টগ্রামে এসেছেন মোজাম্মেল হক।
এ পোশাক শ্রমিক সমাবেশ উপলক্ষে একদিন আগেই এসেছেন বন্দরনগরীতে। ভোরেই আসেন পলোগ্রাউন্ড মাঠে। সমাবেশে আসা দলীয় নেতাকর্মীদের কাছে ধানের শীষ বিক্রি করছেন।
ছবি তুলতে গেলে মোজাম্মেল বিনয়ের সঙ্গে অনুরোধ করেছেন তার ছবি না নিতে। ছবিতে যেন তার চেহেরা দেখা না যায়, সে অনুরোধও করছেন।
বিডিনিউজ টোয়েন্টিফোর ডটকমকে তিনি জানান, নারায়ণগঞ্জের বাংলাবাজারে তার বাড়ি। একটি পোশাক কারখানায় কাজ করেন।
তিনি বলেন, গত ২৫ ডিসেম্বর তারেক রহমান দেশে ফেরার পর ঢাকার তিনশ ফিট এলাকায় প্রতীক বিক্রি শুরু করেন। সেখানে ভালো বিক্রি হয়েছে।
মোজাম্মেল বলেন, “২২ তারিখ সিলেটের সমাবেশেও গিয়েছিলাম বিক্রি করতে। সেখান থেকে গেছিলাম হবিগঞ্জে। সেখান থেকে চট্টগ্রাম চলে এসেছি।”
মোজাম্মেলের ভাষ্য, “অফিস থেকে ছুটি নিয়েছেন, সমাবেশে প্রতীক বিক্রি করছেন— এমন ছবি প্রকাশ হলে চাকরিতে সমস্যা হতে পারে।”
বেচার জন্য কয়েক ধরনের ধানের শীষ এনেছেন জানিয়ে তিনি বলেন, ৬০, ১০০ ও ২০০ টাকা করে এগুলো তিনি বিক্রি করছেন।
“সিলেটে ১৬ হাজার টাকা লাভ করেছি। আশা করছি, এখানেও ভালো বিক্রি করতে পারব।”
চট্টগ্রামের সমাবেশের পর কুমিল্লায় রওনা হবেন জানিয়ে মোজাম্মেল বলেন, “সময়মত পৌঁছাতে পারলে ফেনীতেও যাব। সমাবেশ শেষে আবার নারায়ণগঞ্জ ফিরে যাব।”
চট্টগ্রামের সকালের সমাবেশ শেষে তারেক রহমান বিকাল ৪টায় ফেনী পাইলট স্কুল মাঠে, সাড়ে ৫টায় কুমিল্লার চৌদ্দগ্রাম হাই স্কুল মাঠে, সন্ধ্যা ৭টায় সোয়াগাজী, সাড়ে ৭টায় দাউদকান্দি ঈদগাঁ মাঠে এবং রাত সাড়ে ১১টায় কাঁচপুর বালুরমাঠে নির্বাচনি সমাবেশে বক্তব্য দেবেন।