দেশবাসীকে ঈদের শুভেচ্ছা জানালেন আমির খসরু

সুপ্রভাত ডেস্ক »

পবিত্র ঈদুল ফিতর উপলক্ষে দেশবাসীকে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন অর্থ ও পরিকল্পনা মন্ত্রী ও বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য আমির খসরু মাহমুদ চৌধুরী এমপি।

বৃহস্পতিবার (১৯ মার্চ) এক বার্তায় তিনি দেশের সর্বস্তরের মানুষ, দলের নেতাকর্মী, সাংবাদিক, পেশাজীবীসহ সবাইকে নাগরিককে ঈদের শুভেচ্ছা জানান।

বার্তায় তিনি বলেন, এক মাসের সিয়াম সাধনার পর পবিত্র ঈদুল ফিতর মুসলিম উম্মাহর ঘরে ঘরে আনন্দ, শান্তি ও সম্প্রীতির বার্তা বয়ে আনুক। সবাই যেন পরিবার-পরিজনকে সঙ্গে নিয়ে আনন্দঘন ও নিরাপদ পরিবেশে ঈদ উদযাপন করতে পারেন

তিনি দেশের জনগণের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানিয়ে বলেন, জনগণ যে আস্থা রেখে দায়িত্ব প্রদান করেছে, তা যথাযথভাবে পালনে সবার সহযোগিতা প্রয়োজন। একইসঙ্গে গণতন্ত্রের ধারাবাহিকতায় ভবিষ্যতেও জনগণের সমর্থন অব্যাহত থাকবে বলেও আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

শুভেচ্ছা বার্তার শেষে তিনি দেশবাসীর সার্বিক মঙ্গল, শান্তি ও সমৃদ্ধি কামনা করেন।

