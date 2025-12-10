দেশকে স্বনির্ভর করতে রাজস্ব দিন : চসিক মেয়র

সুপ্রভাত ডেস্ক »
দেশের অর্থনীতিকে স্বনির্ভর করা এবং উন্নয়ন কার্যক্রমে গতি আনতে সবাইকে রাষ্ট্রের প্রাপ্য রাজস্ব সময়মতো পরিশোধের আহ্বান জানিয়েছেন চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের মেয়র ডা. শাহাদাত হোসেন।
মেয়র বলেন, ১৯৯১ সালে ভ্যাট প্রবর্তনের সিদ্ধান্ত ছিল সময়োপযোগী ও দূরদর্শী। আজ তিন দশক পর সেই সিদ্ধান্ত বাংলাদেশের রাজস্ব ব্যবস্থার একটি শক্ত ভিত্তিতে পরিণত হয়েছে। বর্তমানে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের তথ্য অনুযায়ী মোট কর আয়ের প্রায় ৩৮ শতাংশ আসে ভ্যাট থেকে, যা একক সূত্র হিসেবে সর্বোচ্চ অবদান। ভ্যাট এখন অভ্যন্তরীণ সম্পদ আহরণ ও উন্নয়ন বাজেট বাস্তবায়নের অন্যতম প্রধান হাতিয়ার।
তিনি বলেন, ভ্যাটের মাধ্যমে সংগৃহীত রাজস্ব স্বাস্থ্য, শিক্ষা, সমাজকল্যাণ, অবকাঠামো উন্নয়নসহ বিভিন্ন সরকারি খাতে ব্যয় হয়। পাশাপাশি চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডেও এ রাজস্ব গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। ব্যবসায়ীদের যথাযথভাবে ভ্যাট পরিশোধের পাশাপাশি সাধারণ নাগরিকদের পণ্য ও সেবা গ্রহণের সময় ভ্যাট চালান নেওয়ার আহ্বান জানান তিনি।
অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন কাস্টমস, এক্সাইজ ও ভ্যাট কমিশনারেট, চট্টগ্রামের কমিশনার শওকত আলী সাদী। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কাস্টমস, এক্সাইজ ও মূল্য সংযোজন কর আপিল ট্রাইব্যুনালের প্রেসিডেন্ট মোহাম্মদ লুৎফর রহমান, কর অঞ্চল-১-এর কমিশনার মো. আবুল কালাম আজাদ, কাস্টমস, এক্সাইজ ও ভ্যাট (আপিল) কমিশনারেটের কমিশনার মো. ফজলুল হক এবং কাস্টমস হাউস কমিশনার মোহাম্মদ শফি উদ্দিন।
সভায় মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন কাস্টমস, এক্সাইজ ও ভ্যাট ট্রেনিং একাডেমি, চট্টগ্রামের মহাপরিচালক ড. আবু নূর রাশেদ আহম্মেদ। স্বাগত বক্তব্যে চট্টগ্রাম কাস্টমস বন্ড কমিশনারেটের কমিশনার মো. মাহফুজুল হক ভূঁঞা জানান, ২০২৪-২৫ অর্থবছরে কর-জিডিপি অনুপাত ৬.৬৭ শতাংশ, যা সন্তোষজনক নয়। এ অবস্থা থেকে উত্তরণে করদাতা ও সংশ্লিষ্ট অংশীজনদের সঙ্গে সমন্বিত উদ্যোগের ওপর তিনি গুরুত্বারোপ করেন।
এবারের ভ্যাট দিবসের স্লোগান ‘সময়মত নিবন্ধন নিব, সঠিকভাবে ভ্যাট দিব’। অনুষ্ঠানে বক্তারা বলেন, ভ্যাট কেবল আইনগত বাধ্যবাধকতা নয়, বরং এটি সততা ও দায়িত্ববোধের প্রতীক। সময়মতো নিবন্ধন ও নিয়মিত ভ্যাট প্রদানের মাধ্যমে স্বচ্ছ ব্যবসা পরিবেশ নিশ্চিত করার আহ্বান জানান তারা।