Friday, June 26, 2026
Facebook X
এ মুহূর্তের সংবাদ

তেলবাহী লরিতে জিপিএস সংযোগে অর্থ জমা না দেওয়ার সিদ্ধান্ত মালিক সমিতির

সুপ্রভাত ডেস্ক »

জ্বালানি তেলবাহী ট্যাংকলরিতে জিপিএস সংযোগ স্থাপনের জন্য তেল কোম্পানিগুলোতে কোনো অর্থ জমা না দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে বাংলাদেশ ট্যাংকলরি ওনার্স অ্যাসোসিয়েশন। একই সঙ্গে জিপিএস সংযোগ না দেওয়ার কারণে কোনো ডিপো থেকে ট্যাংকলরিতে তেল সরবরাহ বন্ধ করা হলে ওই ডিপো থেকে সব ধরনের ট্যাংকলরির তেল উত্তোলন বন্ধ রাখার হুঁশিয়ারিও দেওয়া হয়েছে।

বৃহস্পতিবার (২৫ জুন) এক বার্তায় সংগঠনটি জানায়, ট্যাংকলরি মালিকদের জিপিএস ব্যবস্থার প্রয়োজন নেই।

তবে বিপিসি বা তেল কোম্পানিগুলোর প্রয়োজন হলে তারা নিজস্ব অর্থায়নে জিপিএস স্থাপন করতে পারে, এতে মালিকদের কোনো আপত্তি থাকবে না। এর আগেও জিপিএস স্থাপনের নামে অর্থ সংগ্রহ করা হলেও কার্যকর কোনো কাজ হয়নি। পাশাপাশি স্থাপিত জিপিএসের মাধ্যমে ট্যাংকলরি মালিকরা কোনো ধরনের মনিটরিং সুবিধাও পান না। দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা অর্থ সংগ্রহের তিন বছর পরও কার্যকর পদক্ষেপ নিতে ব্যর্থ হওয়ায় এ বিষয়ে পূর্ণাঙ্গ ও গ্রহণযোগ্য সিদ্ধান্ত না হওয়া পর্যন্ত নতুন করে কোনো ট্যাংকলরিতে জিপিএস সংযোজনের বিষয়ে তারা সম্মত নন।

বার্তায় আরও বলা হয়, পূর্বে জিপিএস স্থাপনের জন্য জমা দেওয়া অর্থের হিসাব ও বিষয়টির সুরাহা না হওয়া পর্যন্ত কোনো ট্যাংকলরিতে জোরপূর্বক তেল সরবরাহ বন্ধ করা হলে তার ফলে সৃষ্ট অনাকাঙ্ক্ষিত পরিস্থিতির দায় সংশ্লিষ্ট তেল কোম্পানিগুলোকেই বহন করতে হবে।

সম্পর্কিত নিবন্ধলেখক থেকে আরও

© সর্বস্বত্ব স্বত্বাধিকার সংরক্ষিত । Privacy Policy । Developed by Md. Forkan Elahi