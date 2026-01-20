তালিকাভুক্ত সন্ত্রাসী ‘পিচ্চি জাহিদ’ গ্রেপ্তার

সুপ্রভাত ডেস্ক »
চট্টগ্রামের তালিকাভুক্ত সন্ত্রাসী জাহিদুল ইসলাম ওরফে পিচ্চি জাহিদকে (৩৫) গ্রেপ্তার করেছে যৌথবাহিনী। এ সময় তার কাছ থেকে ১০৪ পিস ইয়াবা ও ১৫টি দেশীয় অস্ত্র উদ্ধার করা হয়। সম্প্রতি চট্টগ্রাম মেট্রোপলিটন পুলিশের প্রকাশিত দুষ্কৃতিকারীদের তালিকায় রয়েছে তার নাম।
সোমবার (১৯ জানুয়ারি) দিবাগত রাত দেড়টার দিকে সাতকানিয়া উপজেলার পুরানগড় ইউনিয়ন থেকে তাকে গ্রেপ্তার করা হয়।
জাহিদুল ইসলাম ওরফে পিচ্চি জাহিদ উপজেলার পুরানগড় ইউনিয়নের ৪ নম্বর ওয়ার্ডের মো. নুর ইসলামের ছেলে।
সেনাবাহিনী সূত্রে জানা যায়, পিচ্চি জাহিদ দীর্ঘদিন ধরে অবৈধ অস্ত্র ব্যবসা ও মাদক কারবারের সঙ্গে জড়িত। তার বিরুদ্ধে একাধিক ফৌজদারি মামলা রয়েছে। গোয়েন্দা তথ্যের ভিত্তিতে বিশেষ অভিযানে চালিয়ে নিজ বাসা থেকে তাকে গ্রেপ্তার করা হয়।
সাতকানিয়া বাজালিয়া আর্মি ক্যাম্পের দায়িত্বরত ক্যাপ্টেন সাব্বির আহাম্মেদ সানি জানান, পিচ্চি জাহিদকে ইয়াবা ও দেশীয় অস্ত্রসহ সাতকানিয়া থানা পুলিশের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে। তার বিরুদ্ধে বর্তমানে দুটি হত্যা মামলা ও দুটি মাদক মামলা বিচারাধীন রয়েছে।