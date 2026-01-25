তারেকের সমাবেশ : মিছিলের ভিডিও করার সময় কিশোরের মত্যু

সুপ্রভাত ডেস্ক »
চট্টগ্রামে বিএনপি চেয়ারম্যান তারেক রহমানের নির্বাচনি সমাবেশ ঘিরে মিছিলের ভিডিও ধারণ করা সময় সড়কে পড়ে গিয়ে এক কিশোর মারা গেছে।
রোববার নগরীর স্টেডিয়াম সংলগ্ন হল টোয়েন্টিফোরের সামনে এ ঘটনা ঘটে।
নিহত ১৪ বছর বয়সী সাইদুল ইসলাম চিশতীর বাসা নগরীর এনায়েত বাজার ডায়বেটিক হসপিটাল সংলগ্ন এলাকায়; তার বাবার নাম নজরুল ইসলাম বাবু।
সমাবেশগামী মিছিলটির নেতৃত্বে থাকা কোতোয়ালী থানা ছাত্রদলের সদস্য সচিব ও চিশতীর প্রতিবেশী আবু সুলতান সানি বলেন, “সকালে হোটেল রেডিসন ব্লুতে তারেক রহমানের অনুষ্ঠান থাকায় কোতোয়ালী থানা ছাত্রদলের নেতাকর্মীরা স্টেডিয়াম গেইটে ছিলাম।
“সেখান থেকে মিছিল নিয়ে পোলোগ্রাউন্ড মাঠে যাবার প্রস্তুতি নিচ্ছিলাম আমরা। এ সময় চিশতী আমাদের মিছিলের ভিডিও করছিলেন। হঠাৎ পেছন দিকে ঘুরে পড়ে যায় সে।”
এরপর দ্রুত তাকে একটি বেসরকারি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানাকর চিকিৎসক পরীক্ষা করে চিশতীকে মৃত ঘোষণা করেন বলে জানিয়েছেন সানি।