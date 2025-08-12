ঢাকায় এমপিওভুক্ত শিক্ষকদের সমাবেশ ও পদযাত্রা বুধবার

এমপিওভুক্ত শিক্ষা জাতীয়করণের দাবিতে আগামীকাল বুধবার (১৩ আগস্ট) জাতীয় প্রেসক্লাবের সামনে সমাবেশ এবং পরে সচিবালয় অভিমুখে পদযাত্রা করবে ‘এমপিওভুক্ত শিক্ষা জাতীয়করণ প্রত্যাশী জোট’। এই কর্মসূচিতে সারাদেশের শিক্ষক-কর্মচারীরা অংশ নেবেন।

সংগঠনটির পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, ২০১৮ সালে দীর্ঘ আন্দোলনের পর তৎকালীন সরকার ৫ শতাংশ বার্ষিক প্রবৃদ্ধি ও ২০ শতাংশ বৈশাখী ভাতা প্রদানের সিদ্ধান্ত কার্যকর করেছিল। তখন প্রতিশ্রুতি ছিল পরবর্তী মেয়াদে জাতীয়করণের। তবে আগের সরকার তা বাস্তবায়ন না করায় শিক্ষকদের আন্দোলন অব্যাহত থাকে।

বর্তমান অন্তর্বর্তী সরকারের সঙ্গে আলোচনায় শিক্ষা উপদেষ্টা বৈষম্য নিরসনের আশ্বাস দিয়েছিলেন। এ বছরের ১২ ফেব্রুয়ারি থেকে লাগাতার অবস্থান কর্মসূচির ২২তম দিনে সচিবালয়ে সংবাদ সম্মেলনে তিনি উৎসব ভাতা ২৫ শতাংশ বৃদ্ধি এবং বাজেটে বাড়ি ভাড়া, চিকিৎসা ভাতা ও শ্রান্তি বিনোদন ভাতা কার্যকরের ঘোষণা দেন। বাজেটে বরাদ্দ থাকলেও এখনও প্রজ্ঞাপন জারি হয়নি। এজন্য জোট ১০ আগস্টের মধ্যে প্রজ্ঞাপন জারির দাবি জানিয়েছিল, অন্যথায় আন্দোলনের হুঁশিয়ারি দেয়।

শিক্ষক সংগঠনগুলো অভিযোগ করেছে, সমাবেশের আগের দিন ১২ আগস্ট পরিবহন ধর্মঘট ডাকা হয়েছে, যা অংশগ্রহণে প্রতিবন্ধকতা তৈরি করতে পারে। বিষয়টি উদ্দেশ্যপ্রণোদিত হলে তা গণতান্ত্রিক অধিকার চর্চার প্রতি অবজ্ঞা বলে মন্তব্য করেছেন নেতারা।

কর্মসূচি সফল করতে প্রতিটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে অন্তত পাঁচজন শিক্ষক-কর্মচারীর উপস্থিতি নিশ্চিতের আহ্বান জানানো হয়েছে। সমাবেশে বক্তব্য রাখবেন জাতীয় নাগরিক পার্টি (এনসিপি)–এর সদস্য সচিব আখতার হোসেন, শিক্ষা উইংয়ের প্রধান ফয়সাল মাহমুদ শান্তসহ দলটির প্রতিনিধি দল। উপস্থিত থাকার সম্ভাবনা রয়েছে হাসনাত আবদুল্লাহ ও সারজিস আলমেরও।

মঙ্গলবার (১২ আগস্ট) এ বিষয়ে এমপিওভুক্ত শিক্ষা জাতীয়করণ প্রত্যাশী জোটের সদস্য সচিব অধ্যক্ষ দেলাওয়ার হোসেন আজিজী ঢাকা পোস্টকে বলেন, আমরা দীর্ঘদিন ধরে এই দাবিগুলো জানিয়ে আসছি। ২০১৮ সালে সরকারের দেওয়া প্রতিশ্রুতি এখনো পূরণ হয়নি। আর বর্তমান অন্তর্বর্তী সরকারের শিক্ষা উপদেষ্টাও আমাদের আশ্বাস দিয়েছেন। তবে বাস্তবায়নের কোনো সুনির্দিষ্ট অগ্রগতি নেই। এমপিওভুক্ত শিক্ষক-কর্মচারীরা দেশের শিক্ষা ব্যবস্থার মূল চালিকাশক্তি। অথচ আমরা বছরের পর বছর বৈষম্যের শিকার হয়ে আসছি।

তিনি আরও বলেন, কালকের সমাবেশে সারাদেশ থেকে বিপুল সংখ্যক শিক্ষক ও কর্মচারী ঢাকায় আসবেন। জাতীয় প্রেসক্লাবের সামনে থেকে আমরা একযোগে দাবি তুলে ধরব এবং প্রয়োজনে সচিবালয় পর্যন্ত পদযাত্রা করব। এটা শুধু একটি কর্মসূচি নয়, বরং ন্যায্য অধিকার আদায়ের সংগ্রাম। আমরা চাই সরকার অবিলম্বে প্রজ্ঞাপন জারি করে জাতীয়করণের সুনির্দিষ্ট রোডম্যাপ দিক। যদি এবারও দাবি পূরণ না হয়, তবে আমরা আরও বৃহত্তর ও কঠোর কর্মসূচি নিতে বাধ্য হব।

