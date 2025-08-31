জুন ২০২৫ : চার চার্টে চট্টগ্রামে নারীর প্রতি সহিংসতার আদ্যোপান্ত

জুন মাসে চট্টগ্রামে নারী ও কন্যাশিশুর প্রতি সহিংসতার ১৪টি ঘটনা লিপিবদ্ধ করেছে ভাওট্র্যাকার। মোট ১০টি গণমাধ্যমের অনলাইন ও মুদ্রিত সংস্করণে প্রকাশিত প্রতিবেদন থেকে এই ডেটা সংগ্রহ করা হয়েছে। সহিংসতার তালিকায় হত্যার ঘটনা ৭১ শতাংশ।
১। আইনগত ব্যবস্থার চিত্র
জুন মাসে নারী ও কন্যাশিশুর প্রতি সহিংসতার ঘটনায় মামলা দায়ের হয়েছে মাত্র ২৯ শতাংশ ঘটনার ক্ষেত্রে। তদন্ত চলমান রয়েছে ৭ শতাংশ মামলার।
২। আসামী গ্রেফতার
জুন মাসে নারী ও কন্যাশিশুর প্রতি সহিংসতার ঘটনায় আসামী গ্রেফতার হয়নি ৫৭% ঘটনায়।
৩। চট্টগ্রামের বিভিন্ন উপজেলায় সহিংসতার চিত্র
জুন মাসে নারী ও কন্যাশিশুর প্রতি সহিংসতার ঘটনা সবচেয়ে বেশি ঘটেছে হাটহাজারী, রাঙ্গুনিয়া ও সদর উপজেলায়।