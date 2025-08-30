জিম্বাবুয়েকে ৭ রানে হারাল শ্রীলঙ্কা

সুপ্রভাত স্পোর্টস ডেস্ক »
হারারে স্পোর্টস ক্লাব মাঠে শুক্রবার রাতে শ্বাসরূদ্ধকর এক পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে। ২৯৮ রান করেও প্রায় হারতে বসেছিল শ্রীলঙ্কা। শেষ পর্যন্ত শ্বাসরূদ্ধকর পরিস্থিতিতে ৭ রানে জিম্বাবুয়েকে হারিয়েছে লঙ্কানরা। টস হেরে প্রথমে ব্যাট করতে নেমে ৩ হাফ সেঞ্চুরির ওপর ভর করে ৬ উইকেট হারিয়ে ২৯৮ রান করে শ্রীলঙ্কা। জবাব দিতে নেমে ৩টি হাফ সেঞ্চুরি করেছেন জিম্বাবুয়ের ব্যাটাররা। কিন্তু চারজন ব্যাটার ছাড়া বাকিরা দাঁড়াতেই পারেনি। চারজন্য ব্যাটার আউট হয়েছেন শূন্য রানে। যার ফলে ৭ রান আগে, ৮ উইকেটে ২৯১ রানে থেমে যেতে হয়েছে স্বাগতিকদের। ২৯৯ রানের লক্ষ্যে ব্যাট করতে নেমে শুরুতে ব্রায়ান বেনেট এবং ব্রেন্ডন টেলরের উইকেট হারিয়ে বিপদে পড়ে জিম্বাবুয়ে। শূন্য রানে ২ উইকেট হারিয়ে বসে স্বাগতিকরা। দীর্ঘসময় পর ওয়ানডেতে ফেরা ব্রেন্ডন টেলরও কিছু করতে পারেননি। এরপরই জ্বলে ওঠে জিম্বাবুয়ে ব্যাটাররা। ১১৮ রানের বিশাল জুটি গড়ে তোলেন বেন কারান ও সিন উইলিয়ামস। ৫৪ বলে ৫৭ রান করে আউট হন সিন উইলিয়ামস। ৯০ বলে ৭০ রান করেন বেন কারান। এই দু‘জনের পর হাল ধরে দাঁড়ান সিকান্দার রাজা এবং টনি মুনিয়ঙ্গা। ৮৭ বলে ৯২ রানে আউট হন সিকান্দার রাজা। ৫২ বলে ৪৩ রানে অপরাজিত থাকেন টনি মুনিয়ঙ্গা। বাকিরা দাঁড়াতেই পারেননি। ফলে ২৯১ রানে থেমে যায় জিম্বাবুয়ে। শ্রীলঙ্কার দিলশান মাধুশঙ্কা শিকার করেন ৪ উইকেট। আসিথা ফার্নান্দো শিকার করেন ৩ উইকেট। ১ উইকেট নেন কামিন্দু মেন্ডিস। এর আগে টস হেরে ব্যাট করতে নেমে ৬ উইকেট হারিয়ে ২৯৮ রান করে শ্রীলঙ্কা। ৭৬ রান করেন পাথুম নিশাঙ্কা। ৪৭ বলে ৭০ রানে অপরাজিত থাকেন জানিথা লিয়ানাগে। কামিন্দু মেন্ডিস করেন ৫৭। ৩৮ রান করেন কুশল মেন্ডিস। ৩৫ রান করেন সাদিরা সামারাবিক্রমা।