ছড়া ও কবিতা

ছড়াফুলের মালা
(সুকুমার বড়ুয়াকে নিবেদিত)
সৈয়দ খালেদুল আনোয়ার
আজ এনেছি তোমার জন্যে ছড়াফুলের মালা
ছড়ার মালায় করবো বরণ খুলে মনের তালা।
ছড়ার রাজা হয়ে আছো মনের সিংহাসনে
আজ আমরা হলাম ধনী তোমার ছড়ার ধনে।
কচি-কাঁচা ভাই বোনদের স্বপ্ন পুরুষ তুমি
মাতিয়ে রাখো বাজিয়ে কথা ছন্দের ঝুমঝুমি।
মনকে তোমার বিষিয়ে তোলে অসংগতির কথা
জাগিয়ে দিয়ে সবার বিবেক ভাঙো নিরবতা।
তুমি সবার বন্ধু স্বজন তুমি প্রাণের মিতা
ছড়ায় তোমার দান অফুরান, ভুলতে পারি কি তা?
আজ আমাদের বাঁধলে তুমি ছড়ার মায়াজালে
ভাস্বর হয়ে থাকবে বুকে তুমি কালে কালে।
নতুন বইয়ের ঘ্রাণ
যাইদ আল মারুফ
নতুন বছর বইয়ের ঘ্রাণে
খুশির জোয়ার মন-প্রাণে
জ্ঞানের আলো ছড়িয়ে দিব
ওই যে সুদূর আকাশ পানে।
বইয়ের ঘ্রাণে মাতাল করে
জ্ঞান পিপাসায় বায়না ধরে
নতুন কিছু জানলে যদি
ব্যকুল হৃদয় মনটা ভরে।
বই নিয়ে ওই ছুটোছুটি
পড়তে নতুন বাঁধছি জুটি
বইয়ের নেশায় গড়লে জীবন
বিদ্যা হবে লক্ষ কোটি।
নতুন বছর নতুন আশা
সাদমান হাফিজ শুভ
নতুন বছর নতুন করে
মনের কোণে জাগাও আশা,
রাগ-অভিমান সবটা ভুলে
দাও ছড়িয়ে ভালোবাসা।
থাক পড়ে থাক দুঃখ-গ্লানি
সামনে চলো সাহস নিয়ে,
জ্ঞানগরিমায় বড়ো হয়ে
জীবনটাকে নাও রাঙিয়ে।
বিশ্বজয়ের দৃপ্ত নেশায়
দূর আগামীর স্বপ্ন আঁকো,
অন্ধকারে আলো হয়ে
ভোরের মতো ফুটতে থাকো।
আলোর পথে ভালোর পথে
পথিক হয়ে থাকো মিশে,
সত্য-ন্যায়ের সাধক হয়ে
দাও ছড়িয়ে সঠিক দিশে।
সরিষা ফুল
শাহানাজ শিউলী
শীতের শেষে সাজছে দারুণ সরিষা ফুলে মাঠ
সরিষা দানায় উঠছে ভরে চারিদিকের হাট।
সরিষা ফুলের পাপড়িগুলো হাসে দুলে দুলে,
মৌমাছিদের আনাগোনা শত ফুলে ফুলে।
ফসল যখন দুলে ওঠে হলুদ ঢেউয়ের মত
মৌমাছিরা মধু খোঁজে ফুলে শত শত।
মিষ্টি রোদে পাপড়িগুলো মাখে সোনার রং,
সরিষা ফুলের খুশির নাচন দেখায় কত ঢং।
সরিষা ইলিশ ভীষন মজা নেই কোনো তার খাদ
খাঁটি তেলের ভর্তা -পিঠার অপূর্ব তার স্বাদ।
সরিষা দানায় ধন্য করে চাষীর মনের আশা,
সরিষা ফুলে জড়িয়ে রাখে গভীর ভালবাসা।
শীতের দিনে
সাইফুদ্দিন সাকিব
সূর্য উধাও কুয়াশা খুব
হিমেল হাওয়া বয়,
পথের শিশুর কষ্ট অনেক
পথেই পড়ে রয়।
শীত যেন দেয় সুড়সুড়ি খুব
কাঁপন তোলে হাড়ে,
শীতের দিনে গরিব দুখীর
কষ্ট অনেক বাড়ে।
শীতের সাথে সলা দিয়ে
রোদ পালিয়ে যায়,
সূর্য এখন দেয় না উঁকি
আমার আঙিনায়।