চন্দনাইশে শ্বশুরবাড়ি থেকে তরুণীর মরদেহ উদ্ধার

চট্টগ্রামের চন্দোনাইশে বাড়ির টয়লেট থেকে মোছাম্মৎ আরফি নামে এক গৃহবধূর মরদেহ উদ্ধার করা হয়েছে। এ ঘটনায় স্বামী মো. রিজুয়ানকে আটক করেছে পুলিশ।

বুধবার (৩ সেপ্টেম্বর) ভোরে চন্দনাইশের বরকল ইউনিয়নে ঘটনাটি ঘটে। আটক রিজুয়ান বরকল ইউনিয়নের ৬ নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দা গোলাম শরীফের ছেলে।

স্থানীয়দের দাবি, বুধবার ভোরে রিজুয়ান স্ত্রীকে গলাটিপে হত্যা করে মরদেহ টয়লেটে লুকিয়ে রাখেন। সকালে ঘরের দরজা খুলতে দেরি হলে পরিবারের সদস্যরা দরজা ভেঙে ভেতরে প্রবেশ করে আরফির মরদেহ দেখতে পান। পরে পুলিশ খবর দিলে পুলিশ এসে টয়লেট থেকে মরদেহ উদ্ধার করে এবং অভিযুক্ত স্বামীকে আটক করে নিয়ে যায়।

আরফির পরিবারের সদস্যরা বলছেন, আট মাস আগে সাতকানিয়া উপজেলার খাগড়িয়া ইউনিয়নের ৩ নম্বর ওয়ার্ডের মোহাম্মদ জাহেদের মেয়ে আরফির সঙ্গে রিজুয়ানের বিয়ে হয়। বিয়ের পর থেকে শ্বশুরবাড়ির লোকজন প্রায়ই আরফিকে নির্যাতন করতো বলে অভিযোগ রয়েছে।

চন্দনাইশ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) গোলাম সারোয়ার বলেন, আমরা মরদেহ উদ্ধার করেছি। অভিযুক্ত স্বামীকে থানায় নিয়ে এসেছি৷ তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে। বিস্তারিত পরে জানানো হবে।

