চট্টগ্রাম বন্দরে নিলামের দুই কনটেইনার গায়েব, তদন্তে দুদক

সুপ্রভাত ডেস্ক
চট্টগ্রাম বন্দর থেকে নিলামে বিক্রি হওয়া অন্তত দেড় কোটি টাকার কাপড়ের দুটি কনটেইনার উধাও হয়ে গেছে। এ ঘটনায় রোববার (২৮ আগস্ট) বন্দরে অভিযান পরিচালনা করছে দুর্নীতি দমন কমিশনের (দুদক) একটি টিম।
দুদক চট্টগ্রামের উপ-পরিচালক সুবেল আহমেদ বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।
জানা গেছে, গত ফেব্রুয়ারিতে চট্টগ্রাম কাস্টমসের নিলামে ৮৫ লাখ টাকায় প্রায় ২৭ টন ফেব্রিক্স কেনেন শাহ আমানত ট্রেডিংয়ের মালিক সেলিম রেজা। পরে তিনি শুল্ক, দাম ও বন্দরের চার্জ বাবদ আরও এক কোটি সাত লাখ টাকা পরিশোধ করেন। কিন্তু ২৬ ফেব্রুয়ারি ট্রাক নিয়ে ইয়ার্ডে গেলে জানানো হয়, কনটেইনারটি নেই। এ পর্যন্ত কনটেইনারটির কোনো খোঁজ মেলেনি।
সম্প্রতি নিলামে বিক্রি হওয়া আরও একটি কনটেইনারের খোঁজ মিলছে না। এতে ছিল প্রায় ৪২ লাখ টাকার কাপড়। সব মিলিয়ে দেড় কোটি টাকার বেশি মূল্যের পণ্য গায়েব হয়েছে বলে ভুক্তভোগীরা অভিযোগ করেছেন।
শাহ আমানত ট্রেডিংয়ের মালিক সেলিম রেজা বলেন, আমাদের ব্যবসা বন্ধ হওয়ার উপক্রম। আর্থিক ক্ষতি এক কোটি টাকার বেশি। সাত মাস ধরে টাকা আটকে আছে। কাস্টমসকে বারবার চিঠি দেওয়ার পরও কোনো সমাধান হয়নি।
আরেক বিডার মো. ইয়াকুব বলেন, বাইরে হলে চুরি হওয়ার বিষয়টা মানা যেত। কিন্তু বন্দর এলাকার কঠোর নিরাপত্তার মধ্যেও কনটেইনার উধাও হওয়া প্রশ্নের জন্ম দিয়েছে।