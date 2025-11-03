চট্টগ্রাম-কক্সবাজার মহাসড়কে বাসচাপায় নারীর মৃত্যু

সুপ্রভাত ডেস্ক »
চট্টগ্রাম-কক্সবাজার মহাসড়কের পটিয়ার নয়াহাট এলাকায় বাসের ধাক্কায় এক নারী মোটরসাইকেল আরোহীর মর্মান্তিক মৃত্যু হয়েছে।
সোমবার (৩ নভেম্বর) সকাল নয়টার দিকে এ দুর্ঘটনা ঘটে।
নিহত নারীর নাম ফজিলাতুন্নেছা (২৮)। তিনি মাগুরা জেলার মহেশপুর, মোহাম্মদপুর এলাকার বাসিন্দা। তার স্বামীর নাম আলিমুজ্জামান সুজন।
প্রত্যক্ষদর্শী সূত্রে জানা গেছে, সন্তানসহ স্বামীর সঙ্গে মোটরসাইকেলযোগে ফজিলাতুন্নেছা পটিয়া যাচ্ছিলেন। এ সময় পেছন দিক থেকে দ্রুতগতির একটি যাত্রীবাহী বাস মোটরসাইকেলটিকে ধাক্কা দিলে রাস্তার উপর ছিটকে পড়েন ফজিলাতুন্নেছা। মুহূর্তের মধ্যেই বাসটির চাকা তার মাথার উপর দিয়ে চলে যায়। এতে ঘটনাস্থলেই তার মৃত্যু হয়। দুর্ঘটনার পর বাসচালক ও বাসটি দ্রুত ঘটনাস্থল ত্যাগ করে।
পটিয়া হাইওয়ে থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. জসিম উদ্দিন বলেন, দুর্ঘটনার খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে মরদেহ উদ্ধার করেছে। ঘাতক বাস ও চালককে শনাক্তের চেষ্টা চলছে।