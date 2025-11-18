চট্টগ্রামে ধর্ষণ মামলার পলাতক আসামি গ্রেপ্তার

সুপ্রভাত ডেস্ক »
চট্টগ্রামের মীরসরাই উপজেলা এলাকা থেকে ১২ বছর বয়সী এক শিশুকে ধর্ষণের চেষ্টা মামলার প্রধান আসামি অপূর্ব দাসকে (১৯) গ্রেপ্তার করেছে র্যাব।
সোমবার (১৭ নভেম্বর) রাতে উপজেলার বামনসুন্দর দারগারহাট বাজার এলাকায় অভিযান চালিয়ে তাকে গ্রেপ্তার করা হয়।
গ্রেপ্তার অপূর্ব দাসের বাড়ি চট্টগ্রাম নগরের পাহাড়তলী থানার পাতাকুট এলাকায়। তার বাবার নাম দিলীপ দাস।
র্যাব জানায়, সীতাকুণ্ড মডেল থানায় নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইনের দায়ের করা একটি মামলার আসামি অপূর্ব দাস পলাতক ছিলেন। মামলাটি দায়ের হয়েছিল গত ৯ আগস্ট। এরপর থেকেই তিনি আত্মগোপনে ছিলেন।
চট্টগ্রাম র্যাবের সহকারী এ. আর. এম. মোজাফ্ফর হোসেন বলেন, গ্রেপ্তারের পর অপূর্ব দাসকে সীতাকুণ্ড থানায় হস্তান্তর করা হয়েছে।