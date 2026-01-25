চট্টগ্রামে তারেক রহমানের সমাবেশে যোগ দিয়েছেন প্রতিবন্ধীরা

সুপ্রভাত ডেস্ক »
দীর্ঘ দুই দশক পর বিএনপির চেয়ারম্যান তারেক রহমানের চট্টগ্রাম আগমনকে ঘিরে পলোগ্রাউন্ড মাঠে অনুষ্ঠিত মহাসমাবেশে যোগ দিয়েছেন শারীরিক প্রতিবন্ধী ব্যক্তিরাও। নিজেদের দাবি-দাওয়া তুলে ধরতে এবং তারেক রহমানের সঙ্গে সরাসরি সাক্ষাতের প্রত্যাশায় সংগঠিতভাবে সমাবেশে উপস্থিত হন তারা।
রোববার (২৫ জানুয়ারি) দুপুর পৌনে ১২টার দিকে নগরের সিআরবি মোড় এলাকায় লিখিতভাবে নিজেদের বক্তব্য জানান দুই শারীরিক প্রতিবন্ধী ব্যক্তি।
তাদের মধ্যে লিখিত বক্তব্যে বধির সৈয়দ আবুল হাসনাত জানান, চট্টগ্রামে তারেক রহমান আগমন করবেন বলে আমরা অবগত আছি। গত ১৬ জানুয়ারি ঢাকায় তারেক রহমান সাহেবের বাসার পাশে অগণিত শ্রবণ প্রতিবন্ধী ব্যক্তির সঙ্গে তার সাক্ষাৎ হয়েছিল। সেখানে আমাদের বিভিন্ন সমস্যা ও দাবিদাওয়া নিয়ে আলোচনা হয়। উক্ত আলোচনার ধারাবাহিকতায় চট্টগ্রামের শ্রবণ প্রতিবন্ধী সম্প্রদায়ের পক্ষ থেকেও তারেক রহমান সাহেবের সঙ্গে সরাসরি সাক্ষাৎ করার সুযোগ পাওয়া অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বলে আমরা মনে করি।
তিনি আরও বলেন, আমাদের শ্রবণ প্রতিবন্ধী প্রতিনিধিদের নিয়ে তারেক রহমান সাহেবের সঙ্গে সাক্ষাৎ করার জন্য যে কোনোভাবে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাগ্রহণ করা হলে আমরা কৃতজ্ঞ থাকব।
আরেক প্রতিবন্ধী গোলাম মোস্তফা জানান, আমরা প্রায় ২০০ জন সমাবেশে যোগ দিয়েছি। শহীদ জিয়া আমাদের জন্য অনেক কিছু করেছিলেন। তাই তারেক রহমানকে ভালোবেসে আমরা সমাবেশে এসেছি।