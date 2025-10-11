চট্টগ্রামে ঝটিকা মিছিলের চেষ্টাকালে আওয়ামী লীগের ১৭ নেতাকর্মী আটক

সুপ্রভাত ডেস্ক »
চট্টগ্রাম নগরের কোতোয়ালি থানার আদালত ও ডবলমুরিং থানা এলাকা থেকে আওয়ামী লীগের ১৭ নেতাকর্মীকে আটক করেছে পুলিশ। শুক্রবার (১০ অক্টোবর) পৃথক অভিযানে তাদের আটক করা হয়।
পুলিশ জানায়, কর্ণফুলী উপজেলা যুবলীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক সিকান্দার হোসেনকে (৩৯) বৃহস্পতিবার রাতে নগরের জামালখান এলাকা থেকে গ্রেপ্তার করা হয়। শুক্রবার তাকে বৈষম্যবিরোধী আন্দোলনের মামলায় চট্টগ্রাম আদালতে হাজির করা হলে যুবলীগের কয়েকজন কর্মী আদালত প্রাঙ্গণে জড়ো হয়ে স্লোগান দিতে শুরু করেন এবং মিছিলের চেষ্টা করেন।
কোতোয়ালি থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আবদুল করিম বলেন, আদালত প্রাঙ্গণে মিছিলের চেষ্টা করলে পুলিশ অভিযান চালিয়ে ৭ জনকে আটক করে। তাদের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে।
আদালত প্রাঙ্গণ থেকে আটক ব্যক্তিরা হলেন— তাহের মাঝি, সানী, হোসেন, ফয়সাল, পারভেজ, মামুন ও জিয়া। তারা সবাই কর্ণফুলীর শিকলবাহা এলাকার বাসিন্দা।
অন্যদিকে ডবলমুরিং থানার ওসি বাবুল আজাদ বলেন, নিষিদ্ধ সংগঠন ছাত্রলীগের কর্মীরা ঝর্ণাপাড়া এলাকায় গলির ভেতরে জড়ো হয়ে মিছিল করে চলে যায়। পরে ভিডিও ফুটেজ দেখে তাদের শনাক্ত করা হয়। ওই ঘটনায় ১০ জনকে আটক করা হয়েছে।