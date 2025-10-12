চট্টগ্রামে অপহরণের ২৪ ঘণ্টার মধ্যে যুবক উদ্ধার : লাখ টাকা মুক্তিপণ দাবি

সুপ্রভাত ডেস্ক »

চট্টগ্রাম নগরের ইপিজেড থানার বন্দরটিলা এলাকা থেকে অপহৃত এক যুবককে উদ্ধার করেছে র‍্যাপিড অ্যাকশন ব্যাটালিয়ন (র‌্যাব)। তার নাম মো. সবুজ ফরাজী (২৭)অ

শনিবার (১১ অক্টোবর) নগরের বন্দরটিলা এলাকায় অভিযান পরিচালনা করে অপহরণের মূলহোতাসহ পাঁচজনকে গ্রেপ্তার করে র‌্যাব।

তারা হলেন—মুছা (২২), মো. সোহেল (২৫), মো. রিয়াজ (২৪), মো. তাসিন (২৩) ও মো. রায়হান (২৬)। তারা পিরোজপুর, বরিশাল, কক্সবাজার ও চট্টগ্রামের বিভিন্ন এলাকার বাসিন্দা।

র‌্যাব জানায়, অপহৃত যুবকের নাম মো. সবুজ ফরাজী। তিনি বাগেরহাটের শরণখোলা থানার বকুলতলা এলাকার বাসিন্দা। সবুজ চট্টগ্রামের সিইপিজেড এলাকায় আগে চাকরি করতেন। সেই সুবাদে গত ১০ অক্টোবর রাতে তিনি ইপিজেড থানার বন্দরটিলা এলাকায় গেলে ১১–১২ জন দুর্বৃত্ত তার ওপর হামলা করে। পরে তাকে জোরপূর্বক রিকশায় তুলে বন্দরটিলার আয়শার মার গলিতে জুয়েলের রিকশা গ্যারেজে আটকে রাখে।

র‌্যাব জানায়, অপহরণকারীরা এরপর সবুজ ফরাজীর স্ত্রীর কাছে ফোন করে এক লাখ টাকা মুক্তিপণ দাবি করে। টাকা না দিলে সবুজকে হত্যা করার হুমকি দেওয়া হয়। বিষয়টি পরিবারের পক্ষ থেকে র‌্যাবের পতেঙ্গা ক্যাম্পে জানানো হলে তাৎক্ষণিকভাবে অভিযান শুরু হয়। একটি দল ১১ অক্টোবর রাত প্রায় সাড়ে ১১টার দিকে বন্দরটিলার আয়শার মার গলিতে অভিযান চালায়। দুইজন স্থানীয় ব্যক্তির উপস্থিতিতে অভিযান চালিয়ে র‌্যাব পাঁচজনকে গ্রেপ্তার করে এবং অপহৃত সবুজ ফরাজীকে জীবিত উদ্ধার করে।

চট্টগ্রাম র‍্যাবের সিনিয়র সহকারী পরিচালক এ আর এম মোজাফফর হোসেন জানান, প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে গ্রেপ্তার ব্যক্তিরা অপহরণের বিষয়টি স্বীকার করেছেন। তাদের বিরুদ্ধে চট্টগ্রাম নগরের ইপিজেড থানায় মামলা দায়ের করা হয়েছে। গ্রেপ্তার আসামি ও উদ্ধার করা ভিকটিমকে পরবর্তী আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য ইপিজেড থানায় হস্তান্তর করা হয়েছে।

সম্পর্কিত নিবন্ধলেখক থেকে আরও