গণভোট অধ্যাদেশ আকারে অনুমোদন হয়েছে : আসিফ নজরুল

সুপ্রভাত ডেস্ক »
উপদেষ্টা পরিষদে গণভোট অধ্যাদেশ-২০২৫ এর অনুমোদন করা হয়েছে বলে জানিয়েছেন আইন উপদেষ্টা ড. আসিফ নজরুল। তিনি বলেছেন, আজ অথবা কালকের মধ্যে প্রজ্ঞাপন জারি করা হবে।
মঙ্গলবার (২৫ নভেম্বর) ফরেন সার্ভিস একাডেমির মিলনায়তনে এক বিফ্রিংয়ে তিনি এ কথা জানান। এর আগে সকালে প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূসের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উপদেষ্টা পরিষদের বৈঠকে এই আদেশ অনুমোদিত হয়।
তিনি বলেন, সংবিধান সংস্কার সম্পর্কিত প্রস্তাবের বিষয়ে বাংলাদেশের মানুষের মতামত বা সম্মতি জানার জন্য একটা আইন করেছি, যার নাম গণভোট আইন। গণভোটটা কীভাবে গ্রহণ করা হবে, এ সংক্রান্ত অধ্যাদেশ প্রণয়ন করেছি। এই অধ্যাদেশটা আজকে মন্ত্রিপরিষদের সভায় চূড়ান্তভাবে অনুমোদিত হয়েছে। আশা করছি আজ বা কালকের মধ্যে এটা গেজেট নোটিফিকেশন হয়ে যাবে।
তিনি আরও বলেন, প্রধানমন্ত্রীর মেয়াদ, রাষ্ট্রপতির ক্ষমতাসহ যে ৩০টি বিষয়ে জুলাই জাতীয় সনদে ঐক্যমত হয়েছে, সেসব বাস্তবায়নে আগামী সংসদ নির্বাচনে বিজয়ী রাজনৈতিক দলগুলো বাধ্য থাকবে। জুলাই জাতীয় সনদের সংস্কার রাজনৈতিক দলগুলোর প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী বাস্তবায়ন করা হবে।
আইন উপদেষ্টা বলেন, আগামী জাতীয় সংসদ নির্বাচনের জন্য যেসব ভোটকেন্দ্র নির্ধারণ করা হবে, সেসব ভোটকেন্দ্রেই গণভোট অনুষ্ঠিত হবে। সংসদ নির্বাচনের জন্য প্রস্তুতকৃত ভোটার তালিকাই হবে গণভোটের ভোটার তালিকা। সংসদ নির্বাচনের ভোটগ্রহণের সময় হবে গণভোট গ্রহণের সময়।
তিনি বলেন, গণভোটের ব্যালট জাতীয় সংসদ নির্বাচনের ব্যালট থেকে পৃথক হবে। গণভোটের ব্যালটটা ভিন্ন কালারের হবে, যাতে কেউ বিভ্রান্ত না হয়। সংসদ নির্বাচনের জন্য কমিশন কর্তৃক যে সমস্ত রিটার্নিং, সহকারী রিটার্নিং অফিসার, প্রিজাইডিং অফিসার বা পোলিং অফিসার নিয়োগ করা হবে, তারাই গণভোটে এই রিটার্নিং অফিসার, পোলিং অফিসার, প্রিজাইডিং অফিসার হিসেবে দায়িত্ব পালন করবেন।
তিনি আরও বলেন, প্রিজাইডিং অফিসার যদি কোনো কারণে ভোটগ্রহণে বাধাগ্রস্ত হন, উনি দেখছেন আর ভোট নেওয়া যাচ্ছে না, তখন উনি ভোটগ্রহণ স্থগিত করতে পারবেন। কমিশন (নির্বাচন কমিশন) যদি এই মর্মে সন্তুষ্ট হয় যে অন্যান্য ভোটকেন্দ্রের ফলাফল দ্বারা গণভোটের ফলাফল নির্ধারণ করা সম্ভব নয়, শুধুমাত্র তখন কমিশন ওই সমস্ত কেন্দ্রে পুনরায় ভোটগ্রহণের নির্দেশ প্রদান করবে। গণভোটের প্রশ্নতে হ্যা বা না সূচক ঘরে কমিশন কর্তৃক সংসদ নির্বাচনের জন্য এই সিলমোহর নির্ধারণ করা হবে, আবার সেই একই সিল দ্বারা ভোট প্রদান করা হবে।
এ সময় প্রধান উপদেষ্টার প্রেস সচিব শফিকুল আলম উপস্থিত ছিলেন।