শুক্রবার, মে ৮, ২০২৬
বিশ্ববিদ্যালয়ে যেন দলীয়করণ না হয়

চবি উপাচার্যকে নাহিদ ইসলামের অনুরোধ

চবি প্রতিনিধি »

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের (চবি) উপাচার্য অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ আল-ফোরকানের সঙ্গে এক মতবিনিময় সভায় বিশ্ববিদ্যালয়ে যেন দলীয়করণ না হয়, সেই অনুরোধ জানিয়েছেন জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) আহ্বায়ক ও বিরোধীদলীয় চিফ হুইপ নাহিদ ইসলাম।

বৃহস্পতিবার (৭ মে) রাত ৮টায় এই মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়।

সভায় নাহিদ ইসলাম বলেন, ‘আমাদের সমাজ এমনিতেই সংকুচিত, বিশ্ববিদ্যালয়গুলো সংকুচিত হলে জাতি হিসেবে আমরা পিছিয়ে থাকব। গণতান্ত্রিক সহাবস্থান গুরুত্বপূর্ণ। আপনি ভিসি, আপনাকে আমরা কোনো দলের হয়ে দেখতে চাই না। এখানে সব দলের সহাবস্থান থাকবে। নিয়মের মধ্যে তারা তাদের মতপ্রকাশ ও কার্যক্রম চালাবে।’

জুলাই আন্দোলনের প্রসঙ্গ টেনে তিনি আরও বলেন, ‘চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ছাত্র-শিক্ষকরা জুলাই আন্দোলনকে এগিয়ে নিয়ে গেছে। আমাদের প্রত্যাশা থাকবে, শিক্ষার্থীদের পড়াশোনা, জীবনমান ও সুযোগ-সুবিধা আরও বৃদ্ধি পাবে। বিশ্ববিদ্যালয়গুলো মজবুত না হলে রাষ্ট্রের অন্যান্য প্রতিষ্ঠানও দাঁড়ায় না। গত ১৬ বছর বিশ্ববিদ্যালয়গুলো ও শিক্ষাখাত নষ্ট করে দেশের সবচেয়ে বেশি ক্ষতি হয়েছে।’

এ সময় চবি উপাচার্য অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ আল-ফোরকান বলেন, ‘আপনারাও সহযোগিতা করবেন, আপনারা চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের দিকে খেয়াল রাখবেন। ইনশা আল্লাহ, সবাইকে সঙ্গে নিয়ে আমরা আমাদের লক্ষ্যে পৌঁছাব।’

মতবিনিময় সভায় আরও উপস্থিত ছিলেন চবির উপ-উপাচার্য (প্রশাসন) অধ্যাপক ড. মো. কামাল উদ্দিন, কুমিল্লা-৪ আসনের সংসদ সদস্য ও এনসিপির দক্ষিণাঞ্চলের মুখ্য সংগঠক হাসনাত আবদুল্লাহ, এনসিপির কেন্দ্রীয় যুগ্ম মুখ্য সংগঠক জোবাইরুল হাসান আরিফসহ সংগঠনটির বিভিন্ন পর্যায়ের নেতাকর্মীরা।

