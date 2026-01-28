কেনাকাটার নতুন ঠিকানা মেরিডিয়ান কোহিনূর সিটি

চট্টগ্রামবাসীর দৈনন্দিন কেনাকাটা, বিনোদন অবসরযাপনের নের নতুন গন্তব্য হয়ে উঠতে যাচ্ছে মেরিডিয়ান কোহিনূর সিটি। শপ, ফান, রিলাক্স-এই শ্লোগানকে সামনে রেখে মেরিডিয়ান হোল্ডিংস এর সিগনেচার প্রজেক্ট হিসেবে যাত্রা শুরু করতে যাচ্ছে চট্টগ্রামের সর্ববৃহৎ এক্সপেরিয়েন্স মলটি। আগামী শুক্রবার নগরীর প্রাণকেন্দ্র দামপাড়ায় মলটির উদ্বোধন অনুষ্ঠিত হবে।
গতকাল সোমবার সকাল সাড়ে ১১টার দিকে চট্টগ্রাম প্রেস ক্লাবের ইঞ্জিনিয়ার আবদুল খালেক মিলনায়তনে আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে এসব তথ্য জানানো হয়। সংবাদ সম্মেলনে বলা হয়, চট্টগ্রামের প্রাইম লোকেশনে অবস্থিত মেরিডিয়ান কোহিনুর সিটি আধুনিক স্থাপত্যশৈলী ও আন্তর্জাতিক মানের সুযোগ-সুবিধার সমন্বয়ে নির্মিত একটি পূর্ণাঙ্গ শপিং, এন্টারটেইনমেন্ট ও লাইফস্টাইল ডেস্টিনেশন। মলটিতে রয়েছে সুপ্রশস্ত ডাবল অ্যাট্রিয়াম, দুইটি এস্কেলেটর, পাঁচটি লিফট, সুবিশাল ড্রপ-অফ এরিয়া এবং পর্যাপ্ত পার্কিং সুবিধা, যা দর্শনার্থীদের যাতায়াতকে করবে আরও সহজ ও স্বাচ্ছন্দ্যময়। জননিরাপত্তাকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিয়ে এখানে স্থাপন করা হয়েছে তিনটি জরুরি বহির্গমন সিঁড়ি, আধুনিক অগ্নি নির্বাপণ ব্যবস্থা এবং পাবলিক অ্যানাউন্সমেন্ট সিস্টেম। এসব ব্যবস্থার মাধ্যমে যে কোনো জরুরি পরিস্থিতিতে দ্রুত ও কার্যকরভাবে বার্তা পৌঁছে দেওয়া সম্ভব হবে। একই ছাদের নিচে সব বয়সী ক্রেতাদের জন্য থাকছে দেশি ও আন্তর্জাতিক ব্র্যান্ডের ফ্ল্যাগশিপ শোরুম ও আধুনিক ফ্যাশন আউটলেট। শিশুদের বিনোদনের জন্য থাকবে দেশের অন্যতম জনপ্রিয় কিডস প্লে-জোন ‘বাবুল্যান্ড’। দৈনন্দিন কেনাকাটার সুবিধায় যুক্ত হচ্ছে সিঙ্গাপুরভিত্তিক সুপার মার্কেট ‘মোস্তফা মার্ট’। পাশাপাশি আন্তর্জাতিক মানের ফুডকোর্ট ‘টেস্ট টার্মিনাল’-এ মিলবে নানা দেশের বৈচিত্র্যময় খাবারের স্বাদ
উদ্বোধন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকবেন চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের মেয়র ডা. শাহাদাত হোসেন। এ ছাড়া অনুষ্ঠানে চট্টগ্রামের গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ, ব্যবসায়ী, কর্পোরেট ব্যক্তিত্ব, বিনিয়োগকারী, মিডিয়া প্রতিনিধি ও ক্রেতাসাধারণ উপস্থিত থাকবেন
আয়োজকদের প্রত্যাশা, ‘মেরিডিয়ান কোহিনুর সিটি’ শুধু একটি শপিং মল নয়, বরং চট্টগ্রামের মানুষের জন্য একটি আধুনিক লাইফস্টাইল ও বিনোদনের কেন্দ্রবিন্দু হিসেবে নতুন মাত্রা যোগ করবে। সংবাদ সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন মেরিডিয়ান কোহিনুর সিটির চেয়ারম্যান কোহিনুর কামাল, পরিচালক আকিব কামাল, মেরিডিয়ান গ্রুপের সিইও শান্তনু বড়ুয়া এফসিএ, মেরিডিয়ান হোল্ডিংসের সিওও মোহাম্মদ ফাহিম এবং মেরিডিয়ান কোহিনূর সিটির কো-অর্ডিনেটর আসাদ ইফতেখার সহ সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা। বিজ্ঞপ্তি