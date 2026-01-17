ওসমান হাদির ভাই ওমরকে যুক্তরাজ্যে সহকারী হাইকমিশনে নিয়োগ

সুপ্রভাত ডেস্ক »
যুক্তরাজ্যের বার্মিংহামে বাংলাদেশের সহকারী হাইকমিশনে দ্বিতীয় সচিব পদে চুক্তিভিত্তিক নিয়োগ পেয়েছেন শরিফ ওসমান বিন হাদির বড় ভাই ওমর বিন হাদি। জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের চুক্তি ও বৈদেশিক নিয়োগ শাখা থেকে গত বৃহস্পতিবার এ-সংক্রান্ত প্রজ্ঞাপন জারি করা হয়। যদিও গতকাল পর্যন্ত মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইটে প্রজ্ঞাপনের চিঠি প্রকাশ করা হয়নি।
ওমর বিন হাদির নিয়োগের বিষয়টি বণিক বার্তাকে নিশ্চিত করেছেন জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের যুগ্ম সচিব আবুল হায়াত মো. রফিক। রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে প্রজ্ঞাপনে তিনিই সই করেছেন। তবে নিয়োগের বিষয়টি ওয়েবসাইটে প্রকাশ না করা প্রসঙ্গে আবুল হায়াত মো. রফিক বলেন, ‘নিয়োগের বিষয়টি ঠিক আছে। এখনো হয়তো ওয়েবসাইটে ওঠানো হয়নি, আমরা বিষয়টি ঠিক করছি।’
প্রজ্ঞাপনে উল্লেখ করা হয়েছে, ওমর বিন হাদিকে অন্য যেকোনো পেশা, ব্যবসা কিংবা সরকারি, আধা সরকারি, বেসরকারি প্রতিষ্ঠান বা সংগঠনের সঙ্গে কর্মসম্পর্ক পরিত্যাগের শর্তে এ নিয়োগ দেয়া হয়েছে। যোগদানের তারিখ থেকে পরবর্তী তিন বছর মেয়াদে তিনি বার্মিংহামে দ্বিতীয় সচিব হিসেবে দায়িত্ব পালন করবেন। এ নিয়োগের অন্য শর্তাবলি সম্পাদিত চুক্তিপত্রের মাধ্যমে নির্ধারিত হবে। জনস্বার্থে রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে এ নির্দেশ জারি করা হয়েছে বলেও প্রজ্ঞাপনে উল্লেখ করা হয়েছে।
ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন ও গণভোটের তফসিল ঘোষণার পরদিন গত ১২ ডিসেম্বর রাজধানীর পুরানা পল্টনের বক্স কালভার্ট রোডে ওসমান হাদিকে মাথায় গুলি করে দুর্বৃত্তরা। প্রথমে তাকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে, পরে এভারকেয়ার হাসপাতালে চিকিৎসা দেয়া হয়। অবস্থার অবনতি হলে উন্নত চিকিৎসার জন্য এয়ার অ্যাম্বুলেন্সে করে
নেয়া হয় সিঙ্গাপুরে। সেখানেই চিকিৎসাধীন অবস্থায় গত ১৮ ডিসেম্বর তিনি মারা যান। এরপরই তার পরিবারের দায়িত্ব নেয়ার ঘোষণা দেন অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূস।