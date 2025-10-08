ওমানে সড়ক দুর্ঘটনায় ৭ বাংলাদেশি নিহত : নিহতরা সবাই সন্দ্বীপের বাসিন্দা

সুপ্রভাত ডেস্ক »
মধ্যপ্রাচ্যের দেশ ওমানের দুকুম সিদরা এলাকায় সড়ক দুর্ঘটনায় ৭ বাংলাদেশির মৃত্যু হয়েছে। বুধবার (৮ অক্টোবর) এ দুর্ঘটনা ঘটে। এ ঘটনায় নিহত সবার বাড়ি চট্টগ্রামের সন্দ্বীপে বলে জানা গেছে। তারা সাগরে মাছ ধরে ফিরছিলেন।
নিহতদের মধ্যে তিনজনের পরিচয় জানা গেছে তারা হলেন- আমিন সওদাগর (পিতা: আলী কব্বর সেরাং, ওয়ার্ড নং ২, সারিকাইত ইউনিয়ন), আরজু (পিতা: শহিদুল্লাহ, ওয়ার্ড নং ৪, সারিকাইত ইউনিয়ন) এবং রকি (পিতা: ইব্রাহীম মেস্তুরী, ওয়ার্ড নং ২, সারিকাইত ইউনিয়ন)। বাকি চারজনের পরিচয় জানার চেষ্টা চলছে।
স্থানীয় প্রবাসীদের বরাতে জানা গেছে, দুকুম এলাকায় একটি মাইক্রোবাস নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে দুর্ঘটনার শিকার হয়। এতে ঘটনাস্থলেই কয়েকজন মারা যান।
ওমানপ্রবাসী বাংলাদেশিরা জানিয়েছেন, দুর্ঘটনায় নিহতদের মরদেহ দেশে পাঠানোর প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। স্থানীয় বাংলাদেশ দূতাবাসও বিষয়টি তদারকি করছে বলে জানা গেছে।