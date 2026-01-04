এলপি গ্যাসের উচ্চমূল্য, সংশ্লিষ্টদের সঙ্গে আলোচনায় বসবেন সচিব

সুপ্রভাত ডেস্ক »

দেশজুড়ে এলপি গ্যাসের উচ্চমূল্যের সংকট নিরসনে ব্যবসায়ীদের সঙ্গে বৈঠকে বসতে যাচ্ছ সরকার।

রোববার (৪ জানুয়ারি) বিকেলে জ্বালানি সচিবের সঙ্গে এলপিজি অপারেটরস অ্যাসোসিয়েশনের (লোয়াব) এ বৈঠক অনুষ্ঠিত হবে।

বিষয়টি নিশ্চিত করে বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা মুহাম্মদ ফাওজুল কবির খান গণমাধ্যমকে বলেন, বিকেল ৩টায় জ্বালানি সচিবের সঙ্গে ব্যবসায়ীদের বৈঠক আছে। কী কী করতে হবে সব বলে দেওয়া হয়েছে।

এর আগে, শনিবার (৩ জানুয়ারি) রাতে জ্বালানি খাত সংশ্লিষ্ট সরকারের উচ্চপর্যায়ের কর্মকর্তাদের সঙ্গে বৈঠকে বসেন উপদেষ্টা। বৈঠকে এলপিজি সিলিন্ডার যাতে সরকার নির্ধারিত দামে বিক্রি করা হয় সে বিষয়ে দ্রুত পদক্ষেপ নিতে বলা হয়।

