ঋণখেলাপির দায়ে চট্টগ্রাম-২ ফটিকছড়ি আসনে বিএনপি প্রার্থীর মনোনয়ন বাতিল

নিজস্ব প্রতিনিধি, ফটিকছড়ি »
ঋণখেলাপি হওয়ায় চট্টগ্রাম-২ (ফটিকছড়ি) আসনে বিএনপির প্রার্থী সারোয়ার আলমগীরের প্রার্থিতা বাতিল করেছে নির্বাচন কমিশনের (ইসি) আপিল বিভাগ।
রোববার (১৮ জানুয়ারি) রাজধানীর আগারগাঁওয়ে নির্বাচন ভবন মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত আপিল শুনানি শেষে এ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।
বিষয়টি নিশ্চিত করে জামায়াতে ইসলামীর মনোনীত প্রার্থী অধ্যক্ষ মুহাম্মদ নুরুল আমিনের আইনজীবী অ্যাডভোকেট ইসমাঈল গণি বলেন, মহামান্য সুপ্রিমকোর্টের আদেশ অনুযায়ী অধ্যক্ষ নুরুল আমিনের করা আপিল মঞ্জুর করা হয়েছে। তবে বিএনপি প্রার্থী সারোয়ার আলমগীরের মনোনয়ন বাতিল করেছে নির্বাচন কমিশন।
এর আগে ঋণখেলাপির অভিযোগে সারোয়ার আলমগীরের মনোনয়নপত্র গ্রহণের বিরুদ্ধে আপিল করেন একই আসনের জামায়াত মনোনীত প্রার্থী মো. নুরুল আমিন। একদিন সকালে বৈধ এবং বিকেলে মনোনয়ন বাতিল ঘোষণা করা হয়।