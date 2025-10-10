উখিয়া ও নাইক্ষ্যংছড়ি সীমান্ত এলাকায় থেমে থেমে ভেসে আসছে গুলির শব্দ, এলাকায় আতঙ্ক

দীপন বিশ্বাস, কক্সবাজার
মিয়ানমারে আবারও সংঘাত শুরু হয়েছে। কক্সবাজারের উখিয়া ও বান্দরবানের নাইক্ষ্যংছড়ি সীমান্ত এলাকায় থেমে থেমে ভেসে আসছে গুলির শব্দ। এতে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়েছে সীমান্তবর্তী এলাকায়।
বৃহস্পতিবার রাত ১১টার পর থেকে আড়াইটা পর্যন্ত এ গোলাগুলির শব্দ শোনা যায় বলে জানিয়েছেন স্থানীয় বাসিন্দারা।
স্থানীয়রা জানান, মিয়ানমারের সীমান্ত এলাকায় সরকারি বাহিনীকে হটিয়ে আরাকান আর্মি নিয়ন্ত্রণ নিয়েছে। তবে সম্প্রতি আরাকান আর্মির সঙ্গে রোহিঙ্গাদের কয়েকটি সশস্ত্র গোষ্ঠীর সংঘর্ষ বেড়েছে। এর আগেও গত ৪ অক্টোবর একই এলাকায় গোলাগুলির ঘটনা ঘটে।
স্থানীয়দের দাবি উখিয়ার ধামনখালী, বালুখালী, রহমতের বিল, নলবনিয়া, আঞ্জুমান পাড়া এবং পার্শ্ববর্তী ঘুমধুম সীমান্তের ওপারে মিয়ানমারের ভেতর থেকে প্রচ- গোলাগুলির শব্দ ভেসে আসছে।
উখিয়ার পালংখালীর ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান গফুর উদ্দিন চৌধুরী বলেন, মিয়ানমারের ওপারে রোহিঙ্গাদের সশস্ত্র গ্রুপের সঙ্গে আরাকান আর্মিদের মধ্যে ব্যাপক গুলিবর্ষণের ঘটনা ঘটেছে। এতে মিয়ানমার থেকে আসা গুলিতে মো. ইয়াসের নামে এক রোহিঙ্গা যুবক আহত হয়েছেন। তিনি উখিয়া ১২ নম্বর ক্যাম্পের বাসিন্দা।
তিনি আরও জানান, বর্তমানে মিয়ানমারে চলমান সংঘাতে এপারের বাসিন্দারা আতঙ্কে নির্ঘুম রাত কাটাচ্ছেন। আরাকান আর্মি এবং রোহিঙ্গা সশস্ত্র গ্রুপ আরসার মধ্য এ গোলাগুলির ঘটনা ঘটেছে বলে জানা গেছে।
এদিকে গোলাগুলির শব্দের ঘটনায় সীমান্তে বর্ডার গার্ড বাংলাদেশের (বিজিবি) সদস্যরা সতর্ক অবস্থানে রয়েছেন। অনেকে বাড়িতে নিরাপদে অবস্থান নিয়েছেন।
ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে বিজিবির উখিয়া ৬৪ ব্যাটালিয়নের অধিনায়ক লেফটেন্যান্ট কর্নেল জসিম উদ্দীন জানান, সীমান্ত পরিস্থিতি নজরদারিতে রাখা হয়েছে এবং বিজিবি সতর্ক অবস্থানে রয়েছে।