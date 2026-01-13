ইসিতে চতুর্থ দিনের আপিলে ৫৩ জন বৈধ

সুপ্রভাত ডেস্ক »
আসন্ন ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে মনোনয়নপত্র বাছাইয়ে রিটার্নিং কর্মকর্তার সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে আপিলের পর আজ চতুর্থ দিনের আবেদনের শুনানি অনুষ্ঠিত হয়েছে। চতুর্থ দিনে নির্বাচন কমিশন (ইসি) ৭০ জনের আপিল শুনানি করেছে। এরমধ্যে ৫৩ জনের আপিল মঞ্জুর করেছে ইসি।
মঙ্গলবার (১৩ জানুয়ারি) রাজধানীর আগারগাঁওয়ে নির্বাচন ভবনের অডিটোরিয়াম (বেজমেন্ট-২) এ আপিল শুনানি অনুষ্ঠিত হয়।
ইসি জানিয়েছে, নানা কারণে ১৫ জনের আপিল নামঞ্জুর করা হয়েছে। এছাড়া আপিলের বিরুদ্ধে দুইটি আপিল নামঞ্জুর করা হয়েছে, তবে প্রার্থীদের মনোনয়ন বৈধ থাকবে। সেই হিসেবে মোট ১৭টি আপিল নামঞ্জুর করা হয়েছে।
গতকাল সোমবার ইসিতে ১৪১ থেকে ২১০ নম্বর আপিলের শুনানি অনুষ্ঠিত হয়েছে। আজ সোমবার (১২ জানুয়ারি) ২১১ থেকে ২৮০ নম্বর আপিল শুনানি হয়েছে এবং আগামীকাল মঙ্গলবার (১৩ জানুয়ারি) ২৮১ থেকে ৩৫০ নম্বর আপিলের শুনানি অনুষ্ঠিত হবে।
উল্লেখ্য, সংশোধিত তফসিলের নির্বাচন সময়সূচি অনুযায়ী, আপিল নিষ্পত্তি হবে ১০ থেকে ১৮ জানুয়ারি পর্যন্ত। প্রার্থিতা প্রত্যাহারের শেষ তারিখ ২০ জানুয়ারি। রিটার্নিং কর্মকর্তা চূড়ান্ত প্রার্থী তালিকা প্রকাশ করে প্রতীক বরাদ্দ করবেন ২১ জানুয়ারি। নির্বাচনী প্রচারণা শুরু হবে ২২ জানুয়ারি। প্রচার চালানো যাবে ১০ ফেব্রুয়ারি সকাল সাড়ে ৭টা পর্যন্ত। আর ভোটগ্রহণ অনুষ্ঠিত হবে ১২ ফেব্রুয়ারি বৃহস্পতিবার, সকাল সাড়ে ৭টা থেকে বিকেল সাড়ে ৪টা পর্যন্ত।