ইউসিবিএল থেকে ৫৬ কোটি টাকা আত্মসাতে ১৫৫ জনের বিরুদ্ধে মামলা

কর্মচারীদের দিয়ে সিন্ডিকেট করে ঋণের নামে ইউনাইটেড কমার্শিয়াল ব্যাংকের চার শাখা থেকে ৫৬ কোটি ১৫ লাখ টাকা আত্মসাতের অভিযোগে সাবেক ভূমিমন্ত্রী সাইফুজ্জামান চৌধুরীর প্রতিষ্ঠানের সাবেক পরিচালক ও ইসি কমিটির চেয়ারম্যান আনিসুজ্জামান চৌধুরী রনি, সাবেক পরিচালক ও ইসি কমিটির সদস্য বশির আহম্মেদসহ ১১৫ জনের বিরুদ্ধে ৮ মামলার সিদ্ধান্ত নিয়েছে দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক)।
বুধবার (১৭ ডিসেম্বর) দুদকের জনসংযোগ কর্মকর্তা মো আকতারুল ইসলাম বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।
প্রতিষ্ঠানগুলো হলো- এশিয়া এন্টারপ্রাইজ, মুন এন্টারপ্রাইজ, ইসলাম এন্টারপ্রাইজ, সান-সাইন এন্টারপ্রাইজ, আলম এন্টারপ্রাইজ, জুপিটার এন্টারপ্রাইজ, নাজিম অ্যান্ড সন্স ও আল রাজি এন্টারপ্রাইজ। কর্মচারীদের ওই প্রতিষ্ঠানগুলোর স্বত্বাধিকারী দেখিয়ে ওই টাকা আত্মসাতের অভিযোগ আনা হয়েছে অনুমোদিত মামলায়।