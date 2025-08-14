আশুলিয়ায় শ্রমিক অসন্তোষ, ১৫ পোশাক কারখানা ছুটি ঘোষণা

সুপ্রভাত ডেস্ক »
সাভারের আশুলিয়ায় নাসা গ্রুপের নাসা বেসিক কমপ্লেক্স নামে একটি কারখানায় বকেয়া বেতনের দাবিতে শ্রমিক অসন্তোষ দেখা দিয়েছে। এতে ওই কারখানাসহ আশপাশে থাকা অন্তত ১৫টি পোশাক কারখানায় সাধারণ ছুটি ঘোষণা করেছে কর্তৃপক্ষ।
বৃহস্পতিবার (১৪ আগস্ট) দুপুরে আশুলিয়া থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আব্দুল হান্নান এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন।
স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, সকালে আশুলিয়ার নিশ্চিন্তপুর এলাকায় ওই পোশাক কারখানার শ্রমিকরা বকেয়া বেতনের দাবিতে সড়ক অবরোধ করেন। এরপর বেলা দেড়টার দিকে শ্রমিকরা সড়ক থেকে কারখানার ভেতরে এসে জমায়েত হন। এ প্রতিবেদন লেখা পর্যন্ত আন্দোলনরত শ্রমিকরা কারখানার ভেতরে অবস্থান করছিলেন।
শ্রমিকরা জানান, বকেয়া বেতন না দিয়ে কারখানা কর্তৃপক্ষ সাধারণ ছুটি ঘোষণা করেছে। এতে সকালে কারখানার কয়েক হাজার শ্রমিক বকেয়া বেতনের দাবি জানান। পরে তারা বকেয়া বেতনের দাবিতে আব্দুল্লাহপুর-বাইপাইল সড়কের নিশ্চিন্তপুর অবরোধ করে রাখেন। তবে এখনো বেতনের দাবিতে শ্রমিকরা সড়ক ছেড়ে কারখানার ভেতরে অবস্থান করছেন।
বাংলাদেশ গার্মেন্টস ও সোয়েটার শ্রমিক ট্রেড ইউনিয়ন কেন্দ্রের আইন বিষয়ক সম্পাদক খাইরুল মামুন মিন্টু ঢাকা পোস্টকে বলেন, কারখানাটি প্রতি মাসের ৭ তারিখে বেতন পরিশোধ করে। কিন্তু গত মাসের বেতন পরিশোধ না করে চার দিনের ছুটির ঘোষণা করে। আজ শ্রমিকরা কারখানায় এসে দেখে আরও চার দিনের ছুটি ঘোষণা করা হয়েছে। পরে কারখানার শ্রমিকরা আন্দোলন শুরু করে। বিকেলে কারখানার সমস্যা সমাধানের জন্য মালিকপক্ষ ও শ্রমিকদের প্রতিনিধি দলের বৈঠক হবে।
আশুলিয়া থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আব্দুল হান্নান ঢাকা পোস্টকে বলেন, বকেয়া বেতনের দাবিতে শ্রমিকরা সড়ক অবরোধ করেছিলন। কিন্তু বর্তমানে শ্রমিকরা কারখানার ভেতরে অবস্থান করছেন। এখন পরিস্থিতি কিছুটা শান্ত রয়েছে।