আগামী নির্বাচন বানচাল হলে দেশ ভয়াবহ বিপর্যয়ের মুখে পড়বে

সুপ্রভাত ডেস্ক »
দেশে বর্তমানে রাজনৈতিক সংকট চলছে। এই সংকটের শান্তিপূর্ণ সমাধান না হলে কিংবা কোনো পক্ষের অপকৌশল বা ষড়যন্ত্রের কারণে আগামী সংসদ নির্বাচন বানচাল হলে গোটা দেশকেই এর চরম মূল্য দিতে হবে। তখন দেশ ভয়াবহ বিপর্যয়ের মুখে পড়বে।
শনিবার (১৫ নভেম্বর) বিকেলে চট্টগ্রাম নগরের লালদিঘি ময়দানে বৃহত্তর সুন্নি জোট চট্টগ্রাম জেলা শাখার উদ্যোগে আয়োজিত জনসভায় বক্তারা এসব কথা বলেন। জনসভায় জোটের পক্ষ থেকে ১৩ দফা দাবি ঘোষণা করা হয়।
জনসভায় অতিথি ছিলেন বাংলাদেশ সুপ্রিম পার্টির (বিএসপি) কেন্দ্রীয় চেয়ারম্যান মাওলানা সৈয়দ সাইফুদ্দীন আহমদ আল হাসানী, ইসলামিক ফ্রন্ট বাংলাদেশের চেয়ারম্যান মাওলানা সৈয়দ বাহাদুর শাহ মুজাদ্দেদি এবং বাংলাদেশ ইসলামী ফ্রন্টের চেয়ারম্যান মাওলানা এম এ মতিন।
মাওলানা সৈয়দ সাইফুদ্দীন আহমদ আল হাসানী বলেন, বাংলাদেশের মানুষ আজ ঘরে-বাইরে কোথাও নিরাপদ নয়। গত ১৫ মাসে সারা দেশে মব সৃষ্টি করে নিরীহ মানুষকে পিটিয়ে হত্যা, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষক হেনস্তা, মাজারে হামলা, অগ্নিসংযোগ ও লুটপাটসহ নানা ঘটনা ঘটেছে। বিভিন্ন স্থানে মসজিদে হামলা, জোর করে ইমাম-খতিবদের মসজিদ থেকে বের করে দেওয়া, কবর থেকে লাশ উঠিয়ে পুড়িয়ে ফেলা এবং কবরস্থানে অগ্নিসংযোগের মতো অমানবিক ঘটনাও ঘটেছে। এমনকি বিচারালয়ের বিচারকরাও আজ নিরাপদ নন। মানুষ এসব থেকে মুক্তি চায়।
মাওলানা সৈয়দ বাহাদুর শাহ মুজাদ্দেদি বলেন, দেশে কোটি তরুণ-যুবক আজ বেকার। দিন দিন বাড়ছে দারিদ্র্য। গত সোয়া এক বছরে সারাদেশে শত শত মিল-কারখানা বন্ধ হয়ে লাখ লাখ মানুষ কর্মহীন হলেও সরকারের এদিকে দৃষ্টি নেই। তাছাড়া, বর্তমান সময়ে কবরের লাশও নিরাপদ নয়। কবর থেকে লাশ তুলে উল্লাস করে পুড়িয়ে ফেলার ঘৃণ্য দৃষ্টান্ত অতীতেও কখনো দেখা যায়নি।