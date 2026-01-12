অনন্যা হাউজিং-এর প্রথম বার্ষিক সাধারণ সভা ১৬ জানুয়ারি

দীর্ঘ ১৭ বছর বিরান ভূমি হিসেবে পড়ে থাকার পর প্রাণচাঞ্চল্য ফিরেছে চট্টগ্রাম উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের (সিডিএ) অনন্যা আবাসিক এলাকায়। প্লট মালিকদের স্বার্থ রক্ষায় গঠিত ‘অনন্যা হাউজিং ওয়েলফেয়ার সোসাইটি’-এর প্রথম বার্ষিক সাধারণ সভা (AGM) আগামী ১৬ জানুয়ারি, শুক্রবার বিকেল ৩টায় চট্টগ্রাম জেলা শিল্পকলা একাডেমি মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত হবে।

উল্লেখ্য, দীর্ঘ সময় এই প্রকল্পটি নিয়ে নানা বিভ্রান্তি ও নেতিবাচক তথ্য ছড়ানো হয়েছিল। মাটির গুণগত মান ভালো নয় কিংবা অতিরিক্ত পাইলিং লাগবে—এমন সব ভিত্তিহীন প্রচারণার ফলে সাধারণ প্লট মালিকগণ বাড়ি নির্মাণে দ্বিধাগ্রস্ত ছিলেন। তবে গত ২০২৫ সালের ১১ জানুয়ারি ‘অনন্যা হাউজিং ওয়েলফেয়ার সোসাইটি’ গঠিত হওয়ার পর সকল বিভ্রান্তি দূর হতে শুরু করে।  ইতোমধ্যে এলাকায় ৫টি বহুতল ভবন নির্মাণের কাজ দ্রুত গতিতে এগিয়ে চলছে।

সোসাইটির সাধারণ সম্পাদক মো. জাফর আলম জানান, “২০২৫ সালে আমাদের যাত্রা শুরুর পর আমরা সিডিএ ও সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের সাথে সমন্বয় করে আবাসিক এলাকার সমস্যাগুলো সমাধানে কাজ করছি। বিরান ভূমি থেকে এখন এটি একটি আধুনিক জনপদে রূপ নিতে যাচ্ছে। প্রথম বার্ষিক সাধারণ সভায় আমরা আগামী দিনের কর্মপরিকল্পনা এবং এলাকার উন্নয়ন নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা করব।”

সোসাইটির সভাপতি প্রফেসর ড. এম এ গফুর অনন্যা হাউজিং প্রকল্পের সকল সম্মানিত প্লট মালিককে আগামী ১৬ জানুয়ারির সভায় উপস্থিত হয়ে এই অগ্রযাত্রার অংশ হওয়ার জন্য বিশেষভাবে অনুরোধ জানিয়েছেন। সভায় আবাসন সংশ্লিষ্ট বিভ্রান্তি নিরসন এবং নাগরিক সুবিধা নিশ্চিতকরণে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হবে। বিজ্ঞপ্তি

