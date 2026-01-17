১৯ জানুয়ারি থেকে তাহসানের গেম শো

সুপ্রভাত বিনোদন ডেস্ক »
দর্শকদের দীর্ঘ অপেক্ষার অবসান ঘটিয়ে আবার পর্দায় ফিরছে জনপ্রিয় ফ্যামিলি গেম শো ‘ফ্যামিলি ফিউড বাংলাদেশ’। এই শো-এর সিজন ২ শুরু হতে যাচ্ছে ১৯ জানুয়ারি থেকে।
সংশ্লিষ্টদের দাবি, প্রথম সিজনের সাফল্যের ধারাবাহিকতায় সিজন ২ হতে চলেছে আরও বেশি রোমাঞ্চকর। গত সিজনে সব প্ল্যাটফর্ম মিলিয়ে ১০০ কোটিরও বেশি ভিউ এবং ৩০ লক্ষ টাকারও বেশি পুরস্কার জয়ের রেকর্ড গড়া এই শো ফিরে আসছে আরও বিশাল পরিসরে।
তাহসান খানের জাদুকরী সঞ্চালনায় এবং ওয়াহিদুল ইসলাম শুভ্র’র পরিচালনায় এবারের সিজনে থাকছে আগের চেয়েও আকর্ষণীয় পুরস্কার এবং টানটান উত্তেজনা, যা পারিবারিক বিনোদনে যোগ করবে ভিন্ন মাত্রা।
শো-টি নিয়ে নিজের উচ্ছ্বাস প্রকাশ করে তাহসান খান বলেন, ‘আমাদের এবারের সিজনটা সত্যিই জমে উঠেছে। অনেক বড় পরিসরের এই আয়োজনে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য বিষয় হলো এবারের প্রশ্নগুলোর সার্ভে করা হয়েছে পুরো বাংলাদেশের ৬৪টি জেলা থেকে। তাই প্রশ্নের উত্তরগুলোও যেমন হয়েছে মজার, তেমনই চমকপ্রদ। প্রতিযোগীদের বেশ ভেবেচিন্তে উত্তর দিতে হয়েছে এবং পরিশেষে এই বিষয়টিই প্রতিটি এপিসোডকে আরও প্রাণবন্ত করে তুলেছে।’
আগামী ১৯ জানুয়ারি থেকে সপ্তাহের প্রতি সোমবার রাত ৯টা ৩০ মিনিটে ‘ফ্যামিলি ফিউড বাংলাদেশ’ সিজন ২ সম্প্রচার হবে এনটিভি-তে। যারা মিস করবেন, তারা শো’টির পুনঃপ্রচার দেখতে পারবেন প্রতি বুধবার দুপুর ১টায়।
পাশাপাশি, দর্শকরা তাদের সুবিধামতো যেকোনও সময়ে শো’টি উপভোগ করতে পারবেন বঙ্গ অ্যাপ ও ওয়েবসাইটে সম্পূর্ণ ফ্রি-তে।