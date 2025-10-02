সাংবাদিক লাঞ্ছনাকারী নেতাকর্মীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেবে এনসিপি

ঢাকার শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে সাংবাদিক লাঞ্ছিতের ঘটনায় দলের যারা জড়িত, তাদের শনাক্ত করে ব্যবস্থা নেওয়ার ঘোষণা দিয়েছে জাতীয় নাগরিক পার্টি (এনসিপি)।

বৃহস্পতিবার দুপুরে যুগ্ম মুখ্য সমন্বয়ক খান মুহাম্মদ মুরসালীনের পাঠানো সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে দলটি বলছে, “এনসিপির পক্ষ থেকে বিষয়টি খতিয়ে দেখা হচ্ছে। ইতোমধ্যেই দায়ী ব্যক্তিদের চিহ্নিত করার কাজ চলছে। প্রমাণ সাপেক্ষে তাদের বিরুদ্ধে সাংগঠনিক ব্যবস্থা নেয়ার নির্দেশ দেয়া হয়েছে।”

এদিন বেলা পৌনে ১০টার দিকে বিমানবন্দরের ভিআইপি গেটের সামনে এনসিপি নেতা-কর্মীদের বিরুদ্ধে সাংবাদিকদের লাঞ্ছিত করার অভিযোগ ওঠে।

জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের ৮০তম অধিবেশনে অংশ নিয়ে বৃহস্পতিবার সকালে ঢাকায় ফেরেন প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউনূস। তার সফরসঙ্গী এনসিপির সদস্যসচিব আখতার হোসেন ও যুগ্ম আহ্বায়ক তাসনিম জারাকে অভ্যর্থনা জানাতে সকালে বিমানবন্দরে যান এনসিপির ঢাকা মহানগর উত্তরের নেতাকর্মীরা।

দলটির পক্ষ থেকেই বুধবার রাতে সংবাদ সংগ্রহের আমন্ত্রণ জানানো হয় সাংবাদিককের। সেখানেই লাঞ্ছিতের ঘটনা ঘটে।

এনসিপির বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, “চব্বিশের জুলাই গণঅভ্যুত্থানের ধারাবাহিকতায় দক্ষিণ এশিয়ার বিভিন্ন দেশে ‘বাংলা বসন্ত’ চলছে। এরই ধারাবাহিকতায় আফ্রিকার কয়েকটি দেশেও আমরা জেন-জি দের দুর্নীতির বিরুদ্ধে বৈষম্যের বিরুদ্ধে জেগে উঠতে দেখছি। এই ঘটনাগুলো বৈশ্বিক রাজনীতিতেই নতুন বার্তা বহন করছে।”

এনসিপি বলছে, ‘বাংলা বসন্তের’ নেতা হিসেবে আখতার হোসেন ও তাসনিম জারা যুক্তরাষ্ট্রে বিভিন্ন ফোরামে নিজেদের ভাবনা তুলে ধরেছেন।

“আজ (বৃহস্পতিবার) তারা দেশে ফেরার পর গ্লোবাল লিডারশীপের এসব জায়গায় এনসিপির সম্ভাবনা, অর্জন ও চ্যালেঞ্জগুলো সম্পর্কেই মূলত সংবাদ সম্মেলনের মধ্য দিয়ে আপনাদের কাছে তুলে ধরার কথা ছিলো। কিন্তু এরই মধ্যে সাংবাদিকদের সঙ্গে এনসিপির নেতাকর্মীদের বিরুদ্ধে সাংবাদিকদের সঙ্গে অসদাচরণের অভিযোগ উঠেছে। যা একই সঙ্গে দুঃখজনক ও নিন্দনীয়।”

প্রমাণ সাপেক্ষে দায়ীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলে জানানো হয়েছে বিজ্ঞপ্তিতে

