শিগগিরই অবসর নেবেন রোনালদো!

বিশ্ব ফুটবলের অন্যতম সেরা তারকা ক্রিশ্চিয়ানো রোনালদো অবসর নেবেন কখন, তার একটা ইঙ্গিত দিয়ে ফেলেছেন। এ নিয়ে হৃদয়ছোঁয়া মন্তব্য করে তিনি জানিয়ে দিয়েছেন, খুব শিগগিরই অবসরের ঘোষণা দেবেন। ব্রিটিশ সাংবাদিক পিয়ার্স মরগ্যানকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে রোনালদো জানান, অবসরের দিন হয়তো কাঁদবেনও। রোনালদো বলেন, ‘অবসর খুব শিগগিরই আসবে, তবে আমি প্রস্তুত থাকব। হ্যাঁ খুব কঠিন হবে সেদিনটি। আমি হয়তো কাঁদবোও সেদিন। কারণ আমি এমন একজন মানুষ, যে সহজেই কাঁদে। আমি আমার অনুভূতি লুকাই না। আমি সৎ ও খোলামেলা মানুষ। এটা (অবসর) খুব কঠিন হবে, কিন্তু আমি ২৫, ২৬, ২৭ বছর বয়স থেকেই ভবিষ্যতের জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছি। তাই আমি এই চাপ সহ্য করতে পারব বলে মনে করি।’ ফুটবলের বাইরে কিছু কি সেই শূন্যতা পূরণ করতে পারবে? এমন প্রশ্নে রোনালদো বলেন, ‘না, কিছুই না। ফুটবলে গোল করার যে অ্যাড্রেনালিন, তার সঙ্গে কোনো কিছু তুলনা চলে না। তবে, জীবনের সবকিছুরই শুরু আছে, শেষও আছে। আমি মানসিকভাবে প্রস্তুত।’ তিনি আরও যোগ করেন, ‘আমার অন্য কিছু আগ্রহ আছে। নিজের জন্য সময় পাব, পরিবারের সঙ্গে সময় কাটাতে পারব, সন্তানদের বড় হতে দেখব। বিশেষ করে আমার ছোট মেয়ে বেলা, যার বয়স এখন তিন বছর। আমি যখন ভ্রমণে থাকি, তখন ওকে খুব মিস করি।’ রোনালদোর অন্যতম বড় প্রেরণা তার ছেলে ক্রিশ্চিয়ানো জুনিয়র, যিনি সম্প্রতি পর্তুগাল অনূর্ধ্ব-১৬ দলের হয়ে ফেডারেশনস কাপ জয় করেছেন— যা তার বয়সভিত্তিক দলের দ্বিতীয় ট্রফি।
রোনালদো বলেন, ‘এটা একধরনের প্রেরণা। আমি ওর পাশে থাকতে চাই, কারণ ও এখন এমন বয়সে আছে যেখানে আমি নিজেও অনেক বোকামি করেছিলাম। আমি ওর সঙ্গে থাকতে চাই, ওকে গাইড করতে চাই। আমার ছেলে মাতেও ফুটবল ভালোবাসে। আমি এখন আরও বেশি পরিবারমুখী হতে চাই, তাদের সঙ্গে সময় কাটাতে চাই।’