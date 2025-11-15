শাকিবের নায়িকা হচ্ছেন ফারিণ

সুপ্রভাত বিনোদন ডেস্ক »
ঢাকাই সিনেমার শীর্ষ নায়ক শাকিব খানের নতুন ছবিতে তার বিপরীতে নায়িকা হিসেবে আসছেন জনপ্রিয় অভিনেত্রী তাসনিয়া ফারিণ। এই ঈদুল ফিতরে বড় পর্দায় নতুন চমক নিয়ে আসছে এই জুটি।
প্রথমবারের মতো চলচ্চিত্র প্রযোজনায় নাম লেখানো শিরিন সুলতানার ‘ক্রিয়েটিভ ল্যান্ড’ প্রতিষ্ঠানের ব্যানারে নির্মিত হবে সিনেমাটি। আবু হায়াত মাহমুদ পরিচালিত এই ছবির নাম রাখা হয়েছে ‘প্রিন্স’।
ক্রিয়েটিভ ল্যান্ড ফিল্মসের ফেসবুক পেজ থেকে আনুষ্ঠানিকভাবে বিষয়টি নিশ্চিত করা হয়েছে। পোস্ট করা একটি ছবিতে দেখা যায়, প্রযোজক শিরিন সুলতানার সঙ্গে ক্যামেরাবন্দী হয়েছেন অভিনেত্রী তাসনিয়া ফারিণ।
ছবিটি শেয়ার করে ক্যাপশনে লেখা হয়েছে, ‘আনুষ্ঠানিক ঘোষণা তাসনিয়া ফারিণ ‘প্রিন্স’-এ যোগ দিলেন।’
আরও বলা হয়েছে, ‘দশকের অন্যতম প্রতীক্ষিত বাংলা চলচ্চিত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ চরিত্রে অভিনয় করতে চলেছেন। ক্রিয়েটিভ ল্যান্ড ফিল্মসের সাথে এক নতুন যাত্রা শুরু। এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা।’ সিনেমাটির গল্প ও চিত্রনাট্য করেছেন মেজবাহ উদ্দিন সুমন, যার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন মোহাম্মদ নাজিম উদ্দিন। জানা গেছে, সবকিছু ঠিক থাকলে আগামী ঈদুল ফিতরেই শাকিব ভক্তরা নতুন এক গল্পের স্বাদ পাবেন। এখন শুধু এই নতুন জুটির রসায়ন দেখার অপেক্ষায় রয়েছেন দর্শক।