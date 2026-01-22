শওকত আলী চৌধুরীকে আটকের খবরটি সত্য নয়

সুপ্রভাত ডেস্ক »
বিভিন্ন অনলাইন ও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে দেশের ধর্নাঢ্য ব্যবসায়ী, মো. শওকত আলী চৌধুরী ডিবির হাতে আটক হয়েছেন—এমন একটি খবর প্রচার করা হচ্ছে।
সেসব প্রতিবেদনে কোনো আনুষ্ঠানিক সূত্র, মামলা সংক্রান্ত তথ্য, কিংবা সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের বক্তব্য উল্লেখ করা হয়নি। এমনকি আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর দায়িত্বশীল কোনো পর্যায় থেকেও এ বিষয়ে কোনো আনুষ্ঠানিক ঘোষণা পাওয়া যায়নি।
তবে যাচাই-বাছাই করে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে এই দাবি ভিত্তিহীন ও অসত্য। শওকত আলী চৌধুরী নিজেই আলাপকালে স্পষ্টভাবে জানিয়েছেন, তাকে কোনো আইনশৃঙ্খলা বাহিনী আটক করেনি।
তিনি বলেন, আমাকে গ্রেপ্তার বা আটক করার যে খবর প্রচার করা হচ্ছে, সেটির সঙ্গে বাস্তবতার কোনো মিল নেই। এটি সম্পূর্ণ গুজব এবং উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে আমার সম্মান ক্ষুণ্ন করার অপচেষ্টা।
গণমাধ্যম সংশ্লিষ্টদের মতে, কোনো ব্যক্তি বা করপোরেট নেতার বিরুদ্ধে গ্রেপ্তার বা বড় ধরনের অভিযোগ সংক্রান্ত সংবাদ প্রকাশের ক্ষেত্রে যাচাই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।