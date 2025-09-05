লতিফ সিদ্দিকীর ভাইকে বিমানবন্দরে আটকে দেওয়া হলো

সুপ্রভাত ডেস্ক »

থাইল্যান্ডের রাজধানী ব্যাংকক যাওয়ার সময় হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে আটকে দেওয়া হয়েছে এসএম সিদ্দিকীকে। এ সময় সঙ্গে তার স্ত্রী ছিলেন।

তিনি আওয়ামী লীগের সাবেক সংসদ সদস্য কাদের সিদ্দিকী ও লতিফ সিদ্দিকীর ছোট ভাই। সর্বশেষ কালহাতির উপজেলা চেয়ারম্যান ছিলেন তিনি।

শুক্রবার (৫ সেপ্টেম্বর) সকালে এ ঘটনা ঘটে।

হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের দায়িত্বশীল সূত্র ঢাকা পোস্ট বিষয়টি নিশ্চিত করেছে।

সূত্র জানায়, এসএম সিদ্দিকী একটি এয়ারলাইন্সের সকাল ১০টার ফ্লাইটে স্ত্রীসহ ব্যাংকক যাওয়ার উদ্দেশ্যে বিমানবন্দরে এসেছিলেন। পরে ইমিগ্রেশনে আসলে তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়। তার বিদেশযাত্রায় নিষেধাজ্ঞা থাকায় ইমিগ্রেশন থেকে তাকে ফেরত পাঠানো হয়।

