রোববার ইঞ্জিনিয়ার এস.এম. এ. বারীর ২৪ তম মৃত্যুবার্ষিকী

আগামীকাল রোববার(২৫ জানুয়ারি) চট্টগ্রাম চলচ্চিত্র কেন্দ্রের সভাপতি, কবি ও সাংবাদিক নাজিমুদ্দীন শ্যামলের পিতা ইঞ্জিনিয়ার এস.এম.এ বারীর ২৪ তম মৃত্যু বার্ষিকী।তিনি ভাষা আন্দোলনের কর্মী ও মুক্তিযুেদ্ধর সংগঠক ছিলেন।
মরহুমের মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে তাঁর পতেঙ্গাস্থ বাসভবনে মিলাদ মাহফিল ও খতমে কোরান অনুষ্ঠিত হবে। এ ছাড়া পতেঙ্গার কাঠগড়স্থ কবরস্থানে জিয়ারত ও খতমে কোরানের আয়োজন করা হয়েছে।
ইঞ্জিনিয়ার এস.এম. এ বারী হাটহাজারীর পশ্চিম ধলই ইউনিয়নের সফিনগর গ্রামের মরহুম সৈয়দ মোহাম্মদ আব্দুল আজিজ সারেং এর প্রথম পুত্র। ১৯৫২ সালে ভাষা আন্দোলনের সময় তিনি কাটিরহাট উচ্চ বিদ্যালয়ের দশম শ্রেণীর ছাত্র ছিলেন। এ সময় আন্দোলনের কর্মী হিসাবে কাটির হাটে রেল লাইন উপড়ে ফেলেন। সেই সময় তিনি পুলিশের হাতে গ্রেফতার হন এবং তিন দিন জেলে ছিলেন।১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে পাকিস্তানি সামরিক বাহিনী তাকে উদালিয়া চা বাগানস্থ ক্যাম্পে আটক করে। প্রায় এক সপ্তাহ পর তিনি কৌশলে ক্যাম্প থেকে পালিয়ে আসতে সক্ষম হয়।
প্রকৌশলী হিসাবে তিনি দেশের অনেক গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনার নির্মাণ কাজে সংযুক্ত ছিলেন। এর মধ্যে চট্টগ্রাম শাহ আমানত আন্তর্জাতিক বিনাম বন্দর, জিইএম প্যান্ট, চট্টগ্রাম স্টীলমিল, জিয়া সার কারখানা, শিপিং কর্পোরেশনের সদর দপ্তর উল্লেখ যোগ্য।
উল্লেখ্য, ২০০২ সালের ২৫ জানুয়ারী তিনি হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুবরণ করেন। বিজ্ঞপ্তি