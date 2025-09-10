রাজনৈতিক জীবনে এটাই আমার প্রথম পরাজয় : হামীম

সুপ্রভাত ডেস্ক »
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (ডাকসু) নির্বাচনে সাধারণ সম্পাদক (জিএস) পদে পরাজয়কে রাজনৈতিক জীবনের প্রথম পরাজয় হিসেবে আখ্যা দিয়েছেন বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী ছাত্রদল সমর্থিত প্রার্থী তানভীর বারী হামীম।
এই পদে বিপুল ব্যবধানে জয়ী হয়েছেন ছাত্রশিবির সমর্থিত এস এম ফরহাদ। তিনি পেয়েছেন সর্বোচ্চ ১০ হাজার ৭৯৪ ভোট। তার নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবে ছাত্রদল সমর্থিত এ প্রার্থী এই পেয়েছেন ৫ হাজার ২৮৩ ভোট।
নির্বাচনের ফলাফল ঘোষণার পর বুধবার (১০ সেপ্টেম্বর) তিনি সামাজিক মাধ্যম ফেসবুকে নিজের আইডিতে দেওয়া এক পোস্টে এ প্রতিক্রিয়া জানিয়েছেন।
তানভীর লিখেছেন, তিনি খুব সাধারণ একজন মানুষ, হাসিখুশি হলেও সংগ্রামী। ছাত্রদল থেকে জিএস পদে প্রার্থী করে তাকে সম্মানিত করার জন্য দলের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান ও ছাত্রদল নেতৃবৃন্দের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছেন তিনি।
তানভীরের অভিযোগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা যেভাবে তাকে প্রকাশ্যে গ্রহণ করেছিলেন এবং তার প্রতি যে আস্থা রেখেছিলেন, নির্বাচনের ফলে তার প্রতিফলন দেখা যায়নি। এ জন্য তিনি তারেক রহমান ও বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের কাছে দুঃখ প্রকাশ করেছেন।
তিনি বলেন, ব্যক্তিগত জীবনে অনেকবার হেরেছি, কিন্তু রাজনৈতিক জীবনে এটাই আমার প্রথম পরাজয়। এই পরাজয় ভাগ্যের কাছে, পরিবেশ-পরিস্থিতির কাছে এবং নিছক সময়ের কাছে মেনে নিচ্ছি।
ছাত্রদল নেতা আরও লিখেছেন, সারাদেশের মানুষের দোয়া তার সঙ্গে ছিল, যা কখনো বিফলে যাবে না বলে বিশ্বাস করি। আল্লাহ কেন এত সহীহ চিন্তাভাবনা থাকা সত্ত্বেও তাকদীরে এই পরাজয় রেখেছেন জানি না।
নির্বাচনে তাকে সহযোগিতা করা দলীয় নেতা-কর্মী ও বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনিয়রদের প্রতি চিরকৃতজ্ঞ থাকার কথা জানিয়ে তানভীর বিশেষভাবে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছেন তারেক রহমানের প্রতি। একইসঙ্গে তিনি ধন্যবাদ জানিয়েছেন সেই শিক্ষার্থীদেরও, যারা তার জয় নিশ্চিত ভেবেছিলেন অথবা মনে করেননি তিনি যোগ্য প্রার্থী।