বৃহস্পতিবার, মে ২৮, ২০২৬
রাউজানে ঝড়ে গাছচাপায় অটোচালকের মৃত্যু

চট্টগ্রামের রাউজানে কালবৈশাখী ঝড়ে গাছ ভেঙে পড়ে বনমালি দাশ ওরফে শংকর (৪০) নামের এক সিএনজিচালিত অটোরিকশা চালকের মৃত্যু হয়েছে।

বুধবার (২৭ মে) বেলা ১১টার দিকে উপজেলার নোয়াপাড়া সংযোগ সড়কের পশ্চিম গুজরা ইউনিয়নের বদুমুন্সিপাড়া এলাকার এজাহার মাস্টার সেতু সংলগ্ন স্থানে এ দুর্ঘটনা ঘটে।

নিহত শংকর পশ্চিম গুজরা ইউনিয়নের ৬ নম্বর ওয়ার্ডের মগদাই দক্ষিণকূল এলাকার সতীশ মাস্টার বাড়ির বজেন্দ্র দাশের ছেলে। তিনি দুই সন্তানের জনক ছিলেন।

স্থানীয় প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, কালবৈশাখী ঝড়ের সময় রাউজান-নোয়াপাড়া সড়কের ওপর একটি গাছ ভেঙে পড়ে যান চলাচল বন্ধ হয়ে যায়। এ সময় শংকর নোয়াপাড়া থেকে অটোরিকশা নিয়ে মগদাই যাওয়ার পথে ঘটনাস্থলে পৌঁছে গাড়ি থামিয়ে সড়কের ওপর পড়ে থাকা গাছটি সরানোর চেষ্টা করেন। ঠিক তখনই পাশের আরেকটি গাছ ভেঙে সরাসরি তার মাথার ওপর পড়ে। এতে তিনি গুরুতর আহত হয়ে সড়কে লুটিয়ে পড়েন।

পরে স্থানীয়রা তাকে উদ্ধার করে প্রথমে নোয়াপাড়া পথেরহাট এলাকার একটি বেসরকারি হাসপাতালে নিয়ে যান। সেখানে অবস্থার অবনতি হলে দ্রুত চট্টগ্রাম মেডিক্যাল কলেজ (চমেক) হাসপাতালে পাঠানো হয়। পরে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন।

নিহতের ভাই নেপাল দাশ জানান, প্রতিদিনের মতো বুধবার (আজ) সকালেও শংকর অটোরিকশা নিয়ে বাড়ি থেকে বের হন। বেলা সাড়ে ১১টার দিকে গাছচাপা পড়ার খবর পেয়ে তারা ঘটনাস্থলে যান। পরে তাকে চমেক হাসপাতালে নেওয়া হলে চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন।

রাউজান থানার সেকেন্ড অফিসার তানভীরুল হক চৌধুরী ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করেছেন।

