মোজতবা গ্রহণযোগ্য নয়, ইরানে নতুন নেতা নির্বাচনে আমাকে যুক্ত করতেই হবে

সুপ্রভাত ডেস্ক »
গত শনিবার ইরানের সুপ্রিম লিডার আয়াতুল্লাহ আলি খামেনিকে যৌথ হামলায় হত্যা করে যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরায়েল। পরশুদিন সংবাদমাধ্যম ইরান ইন্টারন্যাশনাল জানায়, দেশটির নতুন সুপিম লিডার হিসেবে খামেনির ছেলে মোজতবাকে নির্বাচিত করা হয়েছে। যদিও ইরান এখন পর্যন্ত আনুষ্ঠানিকভাবে এমন কোনো ঘোষণা দেয়নি।
গতকাল বৃহস্পতিবার সংবাদমাধ্যম এক্সিওসকে তিনি এমন তথ্য জানিয়ে বলেন, “খামেনির ছেলে মোজতবা আমার কাছে গ্রহণযোগ্য নয়। আমরা এমন কাউকে ইরানের নেতা হিসেবে চাই যিনি ইরানে শান্তি ও সমৃদ্ধি আনবেন।”
মোজতবার সঙ্গে দেশটির ইসলামিক বিপ্লবী গার্ডের গভীর সম্পর্ক রয়েছে। যদিও তিনি আনুষ্ঠানিকভাবে দেশটির কোনো রাষ্ট্রীয় দায়িত্বে কখনো ছিলেন না।
গত জানুয়ারিতে ভেনেজুয়েলার প্রেসিডেন্ট নিকোলাস মাদুরোকে অপহরণ করে মার্কিন সেনারা। এরপর দেশটির নতুন প্রেসিডেন্ট মাদুরো সরকারের ভাইস-প্রেসিডেন্ট ডেলসি রদ্রিগেজ।
গত সপ্তাহে এক বক্তব্যে ট্রাম্প বলেন, ভেনেজুয়েলা এখন আমাদের নতুন বন্ধু। তিনি জানান, মাদুরোকে অপহরণের পর থেকে এখন পর্যন্ত তারা ভেনেজুয়েলা থেকে ৮০ মিলিয়ন ব্যারল তেল পেয়েছেন।
কয়েকদিন আগে ভেনেজুয়েলা সফরে যান মার্কিন জ্বালানিমন্ত্রী। যুক্তরাষ্ট্রকে সুযোগ দিতে ভেনেজুয়েলার মাইন আইনে পরিবর্তন আনার ঘোষণা দিয়েছেন বর্তমান প্রেসিডেন্ট ডেলসি।
সূত্র: এক্সিওস