বৃহত্তর চট্টগ্রাম সমিতি অস্ট্রেলিয়ার আয়োজনে প্রবাসীদের সর্ববৃহৎ মিলন মেলা সিডনিতে

চারিদিকে প্রবল উচ্ছ্বাস বৃহত্তর চট্টগ্রাম সমিতি অস্ট্রেলিয়া (বিসিএ) আয়োজিত ‘চট্টগ্রাম উৎসব ২০২৫’ ঘিরে। দীর্ঘ ধারাবাহিক আয়োজনের ফলস্বরূপ, এটি এখন আর শুধুমাত্র চট্টগ্রামবাসীদের উৎসব হিসেবে সীমাবদ্ধ নেই, বরং প্রবাসী বাংলাদেশীদের সর্ববৃহৎ মিলন মেলা হিসেবে পরিচিতি লাভ করেছে। এই উৎসবের দিনটিকে সামনে রেখে সমগ্র অস্ট্রেলিয়া থেকে প্রবাসী চট্টগ্রামবাসীদের পাশাপাশি অন্যান্য জেলার প্রবাসী বাংলাদেশিরাও সিডনির এই মিলনমেলায় সমবেত হবেন। এটি মূলত প্রাণের উচ্ছ্বাস, ঐতিহ্য, সুর ও স্বাদের এক অনন্য মেলবন্ধন যা প্রবাসে শেকড়ের সঙ্গে সংযোগ স্থাপনের এক আবেগঘন প্রয়াস।
এবারের চট্টগ্রাম উৎসব অনুষ্ঠিত হবে ৯ নভেম্বর, রবিবার, সিডনিস্থ Fairfield Showground, 443 Smithfield Road, Prairiewood, NSW-এ। উৎসবকে সামনে রেখে চলছে ব্যাপক প্রচার ও প্রসার, পোস্টার, ব্যানার এবং সামাজিক মাধ্যমগুলো আয়োজনের জানান দিতে সয়লাব। দিনব্যাপী এই আয়োজনে থাকছে চট্টগ্রামের ঐতিহ্যবাহী মেজবান, চা ও বেলা বিস্কুট দিয়ে আপ্যায়ন, বাচ্চাদের খেলাধুলা ও ফেইস পেইন্টিং, এবং স্থানীয় ও বাংলাদেশ থেকে আমন্ত্রিত অতিথি শিল্পীদের পরিবেশনায় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। এই আয়োজন পাহাড়, সমুদ্র, ঐতিহ্য, সুর ও সুস্বাদের অনন্য মেলবন্ধন তৈরি করবে।
বরাবরের মতো, উৎসবের প্রধান আকর্ষণ হিসেবে থাকছে ঐতিহ্যবাহী চট্টগ্রামের মেজবান। এই বছর মেজবান প্রস্তুত করার জন্য চট্টগ্রাম থেকে অস্ট্রেলিয়া আসছেন স্বনামধন্য বাবুর্চি হাজী আবুল হোসেন। তাঁর তত্ত্বাবধানে প্রায় পাঁচ হাজার অতিথির জন্য রান্না করা হবে মেজবানি গরু, খাসির মাংস, চনার ডাল ও গরুর নলার ঝোল পুরোপুরি চট্টগ্রামের আসল স্বাদ বজায় রাখতে তিনি প্রয়োজনীয় মশলাপাতিও চট্টগ্রাম থেকে নিয়ে আসছেন। প্রবাসী চট্টগ্রামবাসীর কাছে এই মেজবান কেবল একটি খাবার নয়, এটি আতিথেয়তা, উদারতা ও একতার প্রতীক এবং শেকড়ের সঙ্গে হৃদয়ের বন্ধনের প্রকাশ।
সাংস্কৃতিক পর্বে সুরের মূর্ছনা ছড়াতে বাংলাদেশ থেকে আমন্ত্রিত শিল্পী হিসেবে যোগ দিচ্ছেন জনপ্রিয় শিল্পী নকীব খান, যিনি চার দশক ধরে বাংলা সংগীত জগতে সৃষ্টিশীলতার আলো ছড়াচ্ছেন। তাঁর কণ্ঠে মিশবে চট্টগ্রামের স্মৃতি ও ভালোবাসা। নকীব খানের পাশাপাশি প্রবাসে বসবাসরত স্থানীয় শিল্পীরাও গান, নাচ, আবৃত্তি ও শিশু-কিশোরদের অংশগ্রহণে বিনোদনমূলক পরিবেশনা নিয়ে অংশ নিবেন। বৃহত্তর চট্টগ্রাম সমিতি অস্ট্রেলিয়া আয়োজিত এই উৎসব শুধু আনন্দের নয়, এটি অস্ট্রেলিয়ায় বসবাসরত কয়েক হাজার চট্টগ্রামবাসীর কাছে প্রজন্ম থেকে প্রজন্মে তাঁদের সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য ধরে রাখার এক গুরুত্বপূর্ণ উদ্যোগ।
সংগঠনের সভাপতি ও সদস্যরা আশা প্রকাশ করে বলেন, “এই উৎসবের মাধ্যমে আমরা চট্টগ্রামের স্বাদ, সুর ও ঐতিহ্যকে অস্ট্রেলিয়ায় ছড়িয়ে দিতে চাই। নতুন প্রজন্ম যেন জানে আমরা কোথা থেকে এসেছি এই আয়োজন সেই স্মৃতিচারণেরই অংশ।” সিডনিতে চট্টগ্রাম উৎসব ২০২৫ এখন আর শুধু একটি অনুষ্ঠান নয়, এটি প্রবাসী চট্টগ্রামবাসীর প্রাণের উৎসব, ঐক্যের প্রতীক এবং চট্টগ্রামের মাটির গন্ধে ভরা এক আবেগঘন বিকেলের প্রতিশ্রুতি।