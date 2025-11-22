বিস্ময়কর আঙুরগাছ

জানো নাকি?

তিব্বতের পূর্বাঞ্চলের দুর্গম পাহাড়ি এলাকার গ্রাম ‘জুবা’র নির্জন উপত্যকায় দাঁড়িয়ে আছে এক বিস্ময়কর আঙুরগাছ। চার শতাব্দীরও বেশি সময় ধরে প্রকৃতির ঝড়-তুফান, শীত-তাপ সহ্য করে টিকে আছে একটি গাছ যার বয়স এখন প্রায় ৪১৬ বছর। পাহাড়ি মালভূমির শক্ত মাটিতে এর শিকড় গভীরভাবে গেঁথে আছে আর ডালপালা যেন সময়ের নিজস্ব বলয়ে জড়িয়ে গেছে। চলতি বছর ২১ সেপ্টেম্বর গিনেস ওয়ার্ল্ড রেকর্ডস আনুষ্ঠানিকভাবে এটিকে বিশ্বের সবচেয়ে প্রাচীন জীবিত বুনো আঙুরগাছ হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছে। প্রায় আট মিটার উঁচু এ গাছের গোড়ার পরিধি ২০৯ সেন্টিমিটার ও কাণ্ডের ব্যাস ৬৭ সেন্টিমিটার। চাংদু শহরে প্রাচীন ও ঐতিহাসিক বৃক্ষের তৃতীয় পর্যায়ের জরিপে প্রথমবার গাছটি আবিষ্কৃত হয়। পরে চীনের সাউথওয়েস্ট ফরেস্ট্রি ইউনিভার্সিটির উড সায়েন্স রিসার্চ ল্যাবরেটরির বিজ্ঞানীরা বলয়বর্ষ পরীক্ষার মাধ্যমে গাছটির বয়স নিশ্চিত করে। রিং অ্যানালাইসিস ও শারীরিক পরিমাপের মাধ্যমে গাছটির বলয়বর্ষ পরীক্ষা করা হয়। এর আগে, বিশ্বের সবচেয়ে পুরনো আঙুরলতা হিসেবে পরিচিত ছিল স্লোভেনিয়ার মারিবরে অবস্থিত দ্য ওল্ড ভাইন, যার বয়স ১৯৭২ সালের গবেষণায় ৩৫০ থেকে ৪০০ বছরের মধ্যে বলে ধরা হয়। তবে গাছটির কেন্দ্রীয় অংশ পচে যাওয়ায় সঠিক বয়স নির্ধারণ করা সম্ভব হয়নি। কিন্তু তিব্বতের এ বুনো আঙুরগাছ সেই রেকর্ডকেও ছাড়িয়ে গেছে।
চীনা কৃষিবিজ্ঞান একাডেমির ফলগাছ গবেষণা ইনস্টিটিউটের উপপরিচালক ড. ওয়াং হাইবো বলেন, ২ হাজার ৪০০ মিটার উচ্চতায় চার শতাব্দীরও বেশি পুরনো এক বুনো আঙুরলতা পাওয়া প্রকৃতির ধৈর্য ও জীবনের স্থিতিস্থাপকতার এক অনন্য নিদর্শন। এটি শুধু একটি বিশ্বরেকর্ড নয়, এ যেন সময়ের জীবন্ত দলিল। বিজ্ঞানীরা বলছেন, সাধারণত চাষ করা আঙুরগাছ খুব কমই ৫০ বছরের বেশি বাঁচে না। আর শতবর্ষী গাছ পাওয়া বিরল। কিন্তু ঝোগাং কাউন্টিতেই এখনো টিকে আছে ১০০ বছরের বেশি বয়সী অন্তত ৬৪টি আঙুরগাছ। এমনকি, প্রাচীন সাহিত্য দ্য এপিক অব কিং গেসারেও এর উল্লেখ রয়েছে। ২০০৪ সালে ঝুগাং অঞ্চলকে ‘চায়নার বুনো লাল আঙুরের জন্মভূমি’ ঘোষণা করা হয়। দুই দশক পর সেই নাম আবারও স্থান পেল গিনেস ওয়ার্ল্ড রেকর্ডসে। বিজ্ঞানীদের মতে, আঙুরলতার বৃত্ত বা রিং শুধু সময়ের হিসাবই ধরে রাখে না, বরং জলবায়ু কখন ঠান্ডা, কখন উষ্ণ, কখন শুষ্ক, কখন স্যাঁতসেঁতে তারও ইঙ্গিত দেয়। আঙুরলতার প্রতিটি রেখা যেন পাহাড়ি উপত্যকার নিঃশ্বাসের গল্প বলে।

